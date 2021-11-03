Правоохоронці прийшли з обшуками до Податкової служби

Про це повідомила пресслужба ДПС.



Згідно з повідомленням, в ДПС проводяться слідчі процесуальні дії. За інформацією правоохоронців, підставою для них стала кримінальна справа про порушення вимог податкового законодавства низкою підприємств у Полтавській області.



"Важливо, що Державною податковою службою України ще у грудні 2020 року та у січні 2021 року проводилась власна перевірка ГУ ДПС у Полтавській області з питань відпрацювання ризикових субʼєктів господарської діяльності, в тому числі і по підприємствах, що є фігурантами в матеріалах згаданої кримінальної справи", - зазначили у пресслужбі.



У ДПС нагадали, що за результатами перевірки було виявлено ряд порушень службової дисципліни представниками податкової у Полтавській області, через що до них було застосовано заходи дисциплінарного впливу.



У пресслужбі також зауважили, що обставини, виявлені під час цієї перевірки, ймовірно, містили ознаки кримінальних правопорушень. Інформація про це була передана ДПС до Державного бюро розслідувань.



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