Представники G7 розплановують довготривалу допомогу Україні, адже припускають, що війна може затягнутися на 6-7 років, - Bloomberg
Посадовець однієї з країн G7 сказав, що війна РФ в Україні може тривати ще 6-7 років і що союзники мають розплановувати фінанси на такий термін, щоб продовжувати підтримку
Про це пише Bloomberg.
Представники G7 разом із президентом США Джо Байденом обговорили це питання кулуарно на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Зокрема, було обговорено негативний сценарій - те, що війна Росії в Україні триватиме в довгостроковій перспективі. Про це Bloomberg повідомив чиновник Держдепартаменту США, який побажав залишитися анонімним.
За словами посадовця, представники G7 погодилися, що війна, ймовірно, ще триватиме ще шість-сім років. Відтак США та їхні союзники закладають це у своє військове та фінансове планування, аби могти й надалі допомагати Києву.
Довгострокова підтримка Україні включатиме допомогу в енергетиці, відновленні інфраструктури, зміцненні економіки країни, щоб стримувати Росію в майбутньому, сказав чиновник.
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Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі також зазначив, що довгострокова допомога Україні включатиме енергетичну й інфраструктурну підтримку.
- 19 вересня президент США Джо Байден у виступі на 78-му засіданні Генасамблеї ООН заявив, що США будуть солідарними з Україною стільки, скільки їй це буде потрібно заради захисту своєї територіальної цілісності. Це інвестиція у майбутнє кожної країни, адже на кону міжнародний порядок.
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