Байден: від подій в Україні залежить наше майбутнє, на кону міжнародний порядок

Про це він сказав під час виступу, який транслювався в етері Еспресо.

"Є певні принципи міжнародної системи. Суверенність, права людини, територіальна цілісність – основні кити побудови демократії, без яких ми не можемо досягнути жодної з цілей, які перед собою ставимо. І це незмінно. Отже, другий рік поспіль така зустріч присвячена мирному врегулюванню конфліктів. Бачимо, що наш горизонт зараз потемнів від війни, яку спровокувала Росія проти України. Україна бореться, а США хоче, аби ця війна завершилася. І жодна країна не прагне цього так сильно, як Україна. Ми хочемо, аби були дипломатичні резолюції для забезпечення довгострокового миру", - зазначив президент США.

Джо Байден підкреслив, що відповідальність за цю війну лежить виключно на плечах Росії, саме на ній буде відповідальність за всі дії. Росія вірить, що війна затягнеться.



"Хочу вас запитати: якщо ми залишимо основні принципи, заради того, аби втихомирити агресора, то чи готові ми для безпеки інших країн заплатити ціну незалежності України? Я хочу відповісти: Ні, ми сьогодні з Україною. Ми будемо солідарними з Україною стільки, скільки їй це буде потрібно заради захисту своєї територіальної цілісності. Це інвестиція у майбутнє кожної країни, адже ми говоримо, що на кону міжнародний порядок. А від того, що відбудеться в Україні, залежить майбутнє усіх нас. Незалежно від того, якою країною ми є, великою чи маленькою. Територіальна цілісність, суверенітет – це є фундамент цієї міжнародної установи", - зауважив Байден.