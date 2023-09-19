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Аналітика

Війна переходить у формат на виснаження, на фронтах відбувається переформатування сил з обох сторін. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
19 вересня, 2023 вiвторок
20:55
Статті Сергій Згурець

Зараз наші Збройні Сили проводять наступальні дії на півдні, на сході навколо Бахмута й активною обороною стримують спроби ворога просунутися на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна

15 -та зустріч у форматі "Рамштайн"

Сьогодні, 19 вересня, керівники оборонних відомств близько 50 країн провели чергову зустріч формату "Рамштайн" у Німеччині. Цей формат координує зусилля США та  союзників щодо надання військової допомоги Україні. На цій зустрічі вперше був присутній новий міністр оборони Рустем Умєров і міністр стратегічної галузі промисловості Олександр Камишін.

У своєму вступному слові міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що український контрнаступ продовжує впевнено просуватися вперед, відважні українські війська прориваються через добре укріплені лінії російської агресії. Успіхи України також будуть залежати від критично важливих можливостей, які надали члени цієї контактної групи для України. Остін закликав активізувати надання Україні насамперед систем ППО й боєприпасів. Йдеться упершу чергу про боєприпаси калібру 155 мм, тому що це основний витратний матеріал на цій війні. І США та Європа мають значно наростити обсяги виробництва таких боєприпасів і для себе, і для України. Також було сказано про розширення авіаційної й танкової коаліції. Можна припустити, що ці заходи передбачатимуть пришвидшення підготовки пілотів і обслуговування літаків F-16 і танків Leopard.

Військова допомога Україні

До речі, так співпало, що перед "Рамштайном" уряд Данії повідомив, що країна спільно з іншими країнами закупить 45 танків для України - це 30 Leopard і 15 танків Т-72. Так само про танки, але вже про американські повідомив й Ллойд Остін. Було сказано, що Україна незабаром отримає американські танки М-1 Abrams. Нагадаю, що перші 10 танків з 31 обіцяли передати Україні у середині вересня, але потім Україна попросила, щоб усі танки прийшли одразу й разом. Зараз наші розрахунки - це і бойові екіпажі, і техніки; 200 осіб продовжують навчання у Німеччині. Думаю, що це дійсно дозволить забезпечити якісний вишкіл наших військових.

Так само Німеччина оголосила про значний пакет допомоги у 400 млн євро для України. Цей пакет охоплює різні боєприпаси для артилерії й мінометів, а також бронетехніку, системи розмінування, теплий одяг, генератори. Це великий пакет військової допомоги з боку Німеччини, але далекобійних ракет TAURUS там поки що немає. І здається, TAURUS прийдуть трохи згодом у парі з ATACMS.

З приводу ATACMS, до речі, міністр оборони США Ллойд Остін сьогодні на пресконференції уникнув чіткої відповіді на питання, коли можуть бути передані ATACMS для ЗСУ. Але думаю, що це питання вкотре буде порушене під час візиту до Вашингтона президента України Володимира Зеленського. І це вкрай актуальне питання для посилення оборонних можливостей української армії. Тому що, якщо на прикладі F-16 певний прогрес є, то доля ATACMS і далі на столі у Джо Байдена.

Скажу, що інші міжнародні партнери за час роботи коаліції "Рамштайн" виділили $76 млрд на пряму безпекову допомогу Україні. І це значні кошти. США у форматі прямих і перспективних контрактів скерували понад $40 млрд. Але ці $40 млрд насправді є менше, ніж 5% від щорічних загальних витрат США, які формувалися з огляду на загрози з боку Росії та Китаю. За ці 5% Україна суттєво, десь наполовину, а то й більше знищила за певних складових оборонні можливості РФ. Жодні інші напрямки оборонного фінансування США такого ефекту не мали. Думаю, що це гарна доказова база у перемовинах з американськими конгресменами, як раціонально використовувати власні фінансування для того, аби мінімізувати загрозу для Європи та США.

Далі етап війни переходить у формат на виснаження, що потребуватиме незмінності у підходах наших партнерів до довготривалої системної підтримки України. Саме Україна та її Сили оборони платять найбільшу ціну за знищення і стримування ворога, який насправді загрожує безпеці всієї Європи.

Ситуація на фронті

А в цей час на наших фронтах відбувалися активні бойові дії по різних напрямках. Як ми знаємо, зараз наші Збройні Сили проводять наступальні дії на півдні, на сході навколо Бахмута й активною обороною стримують спроби ворога просунутися на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна. До речі, там зосереджено одне з великих угруповань російських окупантів. Це вороже угруповання "Захід" включає першу танкову армію, чотири загальновійськові армії, одна з яких 41-ша зараз виходить на ротацію після значних втрат. А замість неї заводиться нова недоформована 25-та армія, яка скеровує свої підрозділи на лінію Куп'янськ – Сватове – Кремінна. Загальна чисельність цього угруповання противника – 120 тисяч.
карта Сватове Новоселівське 19.09.23

Якщо ми зважимо на події декількох останніх днів, то ворог намагався на цій ділянці фронту проводити наступальні дії по трьох окремих напрямках. Насамперед - на Куп'янськ від Синьківки й Лиман-1, аби забезпечити якимось чином наближення до Куп'янська і блокування доріг вузлового транспортного сполучення, які починаються від цієї ділянки. Однак жодних просувань у ворога не було. Потім були спроби діяти від Новоселівськи, Новоєгорівки у бік Борової, де так само були атакуючі дії російської сторони, сформовані певні плацдарми на березі річки Оскіл. Але також були контратаки українських сил. І зараз фактично відбувається період, що після активних українських контратак є певна пауза у діях російської сторони. Кількість атак та обстрілів зменшилися з боку противника. А це говорить про те, що ворог готується до переформатування, аби розраховувати на подальші наступальні дії.

Зокрема про це вчора 18 вересня говорив командувач сухопутних військ Сирський, коли оцінював ризики, що пов'язані з діями противника на напрямку Куп'янськ - Лиман, зазначивши, що ворог від своїх задумів не відмовився.

Так само тривають бойові дії навколо Бахмута. Насамперед на південній частині, де було вибито противника з Кліщіївки та Андріївки. Ми бачили багато відео, яким чином це робилося і наскільки було складно. Тепер говоримо, що оборона ворога на цьому етапі пробита, але розуміємо, що далі загарбник проводитиме якимось чином контратаки, аби відбити позиції.

Карта бойових дій Бахмут

Бахмут і далі виконуватиме свою місію – сковувати значну кількість сил та засобів противника. Знаємо, що на ділянці від Лиману до Авдіївки сконцентровано десь 50 тисяч особового складу противника. Що цікаво, там і далі утримуються найбільші боєздатні бригади, які отримали значних збитків. Там перебувають дві десантні дивізії з чотирьох, які є у російській армії. А також там є три окремі десантні бригади, які й далі намагаються утримувати позиції під своїм контролем. Будемо бачити динаміку і розуміємо, що на цій ділянці фронту і далі будуть відбуватися активні дії попри те, що такі населені пункти такі, як Кліщіївка та Андріївка зараз утримуються українськими військами.

На півдні змін по лінії фронту немає, але є активні бойові дії, де ворог намагався проводити контратаки навколо Роботиного.
Карта. Роботине_1309

Ці дії поки що не змінили лінію фронту, але бачимо, що обидві сторони зазнають значних втрат. І зараз відбувається переформатування сил з обох боків. Динаміка буде скерована на те, аби українська сторона, використовуючи артилерію, знищувала російські десантні війська, які використовуються для флангових атак, і створила передумови для розширення плацдарму для подальшого просування до Азовського узбережжя.

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