Військовий: На Куп'янському напрямку ворогу не вдалося продавити лінію оборони ЗСУ
Сержант роти ударних БПЛА 92-ої окремої механізованої бригади Олесь Маляревич зазначив, що на Куп'янсько-Сватівському напрямку ворог намагається повернути позиції на лівому березі річки Оскіл
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Підрозділ працює на 2-х напрямках - це Куп'янськ - Сватове й Бахмутський напрямок. Вже 2 місяці ворог намагається повернути лівий берег річки Оскіл на Куп'янсько-Сватівському напрямку. Але їм не вдалося просунутися й продавити нашу лінію оборони. Ситуація контрольована й стабільна. Хоча росіяни перегруповуються і продовжують вчиняти ударно-штурмові дії, намагаючись знайти слабкі місця в нашій обороні", - зауважив Маляревич.
Військовий також додав, що на Бахмутському напрямку ворог намагається повернути втрачені позиції.
"Під Бахмутом ми закріплюємося, перегруповуємося. Рухаємося далі до деокупації Бахмута", - підкреслив Маляревич.
- Нещодавнє просування українських військ на південь від Бахмуту спричинило деградацію оборонних підрозділів Росії в цьому районі, адже під час звільнення Андріївки та Кліщіївки ЗСУ знищили боєздатність елітних частин росіян
- Російські терористи не покидали спроб повернути втрачені позиції в районі Андріївки та Кліщіївки під Бахмутом. Натомість українські захисники успішно відбили атаки ворога і ліквідували ще 520 російських військових
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