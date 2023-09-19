Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Військовий: На Куп'янському напрямку ворогу не вдалося продавити лінію оборони ЗСУ
Ексклюзив

Військовий: На Куп'янському напрямку ворогу не вдалося продавити лінію оборони ЗСУ

19 вересня, 2023 вiвторок
10:05
Війна з Росією ЗСУ

Сержант роти ударних БПЛА 92-ої окремої механізованої бригади Олесь Маляревич зазначив, що на Куп'янсько-Сватівському напрямку ворог намагається повернути позиції на лівому березі річки Оскіл

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Підрозділ працює на 2-х напрямках - це Куп'янськ - Сватове й Бахмутський напрямок. Вже 2 місяці ворог намагається повернути лівий берег річки Оскіл на Куп'янсько-Сватівському напрямку. Але їм не вдалося просунутися й продавити нашу лінію оборони. Ситуація контрольована й стабільна. Хоча росіяни перегруповуються і продовжують вчиняти ударно-штурмові дії, намагаючись знайти слабкі місця в нашій обороні", - зауважив Маляревич.

Військовий також додав, що на Бахмутському напрямку ворог намагається повернути втрачені позиції.

"Під Бахмутом ми закріплюємося, перегруповуємося. Рухаємося далі до деокупації Бахмута", - підкреслив Маляревич.

  • Нещодавнє просування українських військ на південь від Бахмуту спричинило деградацію оборонних підрозділів Росії в цьому районі, адже під час звільнення Андріївки та Кліщіївки ЗСУ знищили боєздатність елітних частин росіян
  • Російські терористи не покидали спроб повернути втрачені позиції в районі Андріївки та Кліщіївки під Бахмутом. Натомість українські захисники успішно відбили атаки ворога і ліквідували ще 520 російських військових




 

Відео
Новини
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
Сватове
Бахмут
Харківщина
Військові новини
наступ ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ
Куп'янськ
Читайте також:
Кирило Буданов
18 вересня, 2023 понедiлок
Ми не закінчимо війну парадом перемоги в Москві, але й Москві не варто сподіватися провести його в Києві, - Буданов
Володимир Путін та Рамзан Кадиров (праворуч)
18 вересня, 2023 понедiлок
Путін залежний від Кадирова у питанні стабільності Чечні, - ISW
Верховна Рада
18 вересня, 2023 понедiлок
Замість обмежень за віком: зареєстровано законопроєкт з іншою умовою відстрочки від мобілізації для здобувачів другої освіти
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.68
    Купівля 37.68
    Продаж 38.48
  • EUR
    Купівля 40.43
    Продаж 41.42
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
19 вересня
10:44
Оновлено
Окупанти обстріляли тролейбус у Херсоні
Окупанти обстріляли тролейбус у Херсоні: загинув поліціянт, поранено двох пасажирів
10:42
видобуток нафти, нафта
Ціна на нафту зростає четверту сесію поспіль через побоювання дефіциту пропозиції
10:35
Оновлено
обстріл, ППО
Нічна атака "шахедами": у Львові є влучання, загинув чоловік
10:34
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 19 вересня: гривня впала щодо долара
10:25
Twitter
Ілон Маск заявив, що невдовзі Twitter може стати платним
10:23
На фото: затримання
"Облаштувала у квартирі спостережний пункт": жительку Слов’янська підозрюють у співпраці з РФ
10:21
газопровод
Україна достроково закачала в сховища плановий обсяг газу на зиму
10:20
Мелітополь
У Мелітополі чутно вибухи: росіяни заявили про збиття 4 ракет
10:05
Китай та росія
Лідери G7 закликали Китай тиснути на Росію для припинення війни в Україні
10:03
OPINION
Алла Лазарєва
Чому французи відмовляють українцям у праві відрізнятися від росіян
09:59
санкції проти Росії
МЗС РФ назвало обмеження в'їзду російських авто в ЄС "дискримінацією за національним принципом"
09:53
Молдова
Молдова стала учасницею Механізму цивільного захисту ЄС: що дає цей статус
09:29
Єнс Столтенберг і Ерджем Ердоган
Столтенберг обговорив з Ердоганом "зернову угоду" та членство Швеції у НАТО
09:29
Мінреінтеграції
Україна виплатила понад ₴90 млн державної допомоги полоненим
09:25
Ракетоносій "калібрів"
Росіяни утримують у Чорному морі 4 кораблі, ракетоносії відсутні
09:07
Ексклюзив
Наталія Гуменюк
Ворог посилює застосування авіації, - Гуменюк
09:07
окупанти Мелітополь
РФ зосереджує сили на Херсонщині, тому відводить підрозділи із Запорізької та Донецької областей, - британська розвідка
08:47
"У мене немає причин не довіряти": Ердоган заявив, що Путін хоче закінчення війни
08:41
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
Сили ППО збили 27 "шахедів"
08:37
Оновлено
винищувач F-35
Не могли знайти два дні: у США розшукали уламки зниклого винищувача F-35
08:27
Оновлено
Джастін Трюдо
Трюдо звинуватив Індію у вбивстві лідера сикхів на території Канади, у Нью-Делі назвали це "абсурдом"
08:09
Інфографіка
ЗСУ
Засіб ППО, 5 танків і 520 військових: що втратила армія РФ за добу війни в Україні
08:05
OPINION
Олексій Петров
Ніхто вас, нас тут не замінить
08:01
Ван Ї та Лавров
Очільники МЗС Китаю та РФ зустрілися у Москві: домовилися посилити "стратегічну координацію", - ЗМІ
07:42
поле, пшениця, зерно
Польща і Словаччина відреагували на позов України до СОТ щодо зерна
07:38
санкції проти рф
Імпорт діамантів та скрапленого газу: ЗМІ оприлюднили пропозицію Польщі щодо нового пакету санкцій ЄС проти Росії
07:23
аварія автобуса у Мексиці
У Перу автобус зірвався в ущелину: загинули щонайменше 24 людини
06:53
На Донеччині евакуювали всіх дітей з 30 населених пунктів
06:39
ЗСУ
Під час звільнення Андріївки та Кліщіївки під Бахмутом ЗСУ розбили елітні частини армії РФ, - ISW
06:16
Речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу в Пентагоні у Вашингтоні, п'ятниця, 29 квітня
У Білому домі не довіряють заявам РФ та КНДР про відсутність угод щодо постачань зброї
05:46
Жозеп Боррель
Міністри закордонних справ ЄС проведуть зустріч у Києві
05:29
ППО збила російський БПЛА
Немає підстав думати, що війна омине нас, - міністр оборони Болгарії
04:19
Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден
Байден прийме Зеленського у Білому домі: хоче почути оцінку ситуації на полі бою, - Кірбі
03:50
дрон
Влада Бєлгородщини повідомляє про збиття трьох дронів: є пошкодження
03:16
Оновлено
Володимир Зеленський та Олена Зеленська
Зеленський прибув до США та розповів про програму візиту
02:38
Володимир Зеленський
Кремль вимагає у росЗМІ не називати Зеленського президентом України
02:10
Рамзан Кадиров
"Є припущення, що це було отруєння": Данілов про стан здоров'я Кадирова
01:00
Кіліан Мбаппе (в центрі)
Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 1-го туру
00:37
Тарас Степаненко (праворуч), Шахтар - Порту
"Шахтар" - "Порту": де та коли дивитися матч Ліги чемпіонів
00:21
Китай та США
Блінкен зустрівся з віцепрезидентом Китаю, щоб обговорити напружені відносини між країнами
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV