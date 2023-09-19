Військовий: На Куп'янському напрямку ворогу не вдалося продавити лінію оборони ЗСУ

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Підрозділ працює на 2-х напрямках - це Куп'янськ - Сватове й Бахмутський напрямок. Вже 2 місяці ворог намагається повернути лівий берег річки Оскіл на Куп'янсько-Сватівському напрямку. Але їм не вдалося просунутися й продавити нашу лінію оборони. Ситуація контрольована й стабільна. Хоча росіяни перегруповуються і продовжують вчиняти ударно-штурмові дії, намагаючись знайти слабкі місця в нашій обороні", - зауважив Маляревич.

Військовий також додав, що на Бахмутському напрямку ворог намагається повернути втрачені позиції.

"Під Бахмутом ми закріплюємося, перегруповуємося. Рухаємося далі до деокупації Бахмута", - підкреслив Маляревич.

Нещодавнє просування українських військ на південь від Бахмуту спричинило деградацію оборонних підрозділів Росії в цьому районі, адже під час звільнення Андріївки та Кліщіївки ЗСУ знищили боєздатність елітних частин росіян

Російські терористи не покидали спроб повернути втрачені позиції в районі Андріївки та Кліщіївки під Бахмутом. Натомість українські захисники успішно відбили атаки ворога і ліквідували ще 520 російських військових







