Авіаційна коаліція збільшується, навчання українських пілотів на F-16 триває, - Ігнат

Про це він розповів у телемарафоні.

"Процес триває. Географія країн, які долучаються до "авіаційної коаліції" доволі велика, вона збільшується і США, які теж долучилися до цього процесу й будуть навчати пілотів, питання вже щодо цього вирішено", - розповів Ігнат.

Військовий сказав, що країни, які беруть участь у підготовці українських пілотів, забезпечать і мовну підготовку, і безпосередньо навчання на літаках.

"Дуже багато питань стосовно де, в якій країні, скільки пілотів, скільки літаків ми отримуємо. На жаль, не можемо ми зараз так детально відповідати на ці запитання для працівників ЗМІ. Тому просимо за це вибачення і розуміння, тому що не кожна країна хоче особливо деталізувати той процес, який відбувається у неї на території", - наголосив речник.

За словами Ігната, процес дуже серйозно зрушився з місця.

"Він і не був на місці, але він набув обертів, скажемо так. І льотчики навчаються і проходять підготовку. Я думаю, про це будуть подальші заяви вже від лідерів країн", - додав Ігнат.

Винищувачі F-16 для України: що відомо

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Також радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.

У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.

17 серпня Сполучені Штати Америки схвалили відправку в Україну багатоцільових винищувачів F-16.

Водночас у Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії.

Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.

Бельгія не надасть Україні багатоцільові винищувачі F-16, сказав лейтенант Фредерік Гетінк 5 вересня, бо вони застарілі й перебувають у поганому стані. Такі літаки є небезпечними для експлуатації.

Міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер сказав 15 вересня, що шість українських інструкторів і чотири планувальники місій пройдуть підготовку на літаках F-16 у Бельгії, щоб згодом проводити навчання українських пілотів.