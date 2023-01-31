Прем'єр Британії закликав активізувати міжнародну підтримку України

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак на засіданні кабінету міністрів країни, інформує BBC.

Британський прем'єр сказав, що дійшов такого висновку, вивчивши підхід Великобританії до конфлікту після того, як став у жовтні минулого року прем'єр-міністром.

За словами Сунака, зараз є можливість активізувати міжнародну підтримку України.

"Прем'єр-міністр сказав, що тепер стало зрозуміло: Росія не володіє ініціативою, і у міжнародних партнерів з'явилася можливість активізувати зусилля щодо забезпечення міцного миру для України", - повідомив офіс прем'єр-міністра після того, як Сунак обговорив це питання з лідерами США, Німеччини, Франції та Італії.

Як повідомляється, ця нова стратегія Великобританії щодо активізації підтримки включатиме більш активні дипломатичні зусилля та планування відновлення України після завершення військового конфлікту.

Нагадаємо, Велика Британія планує вивчити досвід Канади з конфіскації російських активів.

Також планує віддати Україні £2,3 млрд російського олігарха Абрамовича, які він отримав від продажу "Челсі".

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