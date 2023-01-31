Прем'єр Британії закликав активізувати міжнародну підтримку України
Тривале воєнне протистояння Росії з Україною зіграє на руку тільки Росії, тому потрібно активізувати міжнародну підтримку України для досягнення міцного миру
Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак на засіданні кабінету міністрів країни, інформує BBC.
Британський прем'єр сказав, що дійшов такого висновку, вивчивши підхід Великобританії до конфлікту після того, як став у жовтні минулого року прем'єр-міністром.
За словами Сунака, зараз є можливість активізувати міжнародну підтримку України.
"Прем'єр-міністр сказав, що тепер стало зрозуміло: Росія не володіє ініціативою, і у міжнародних партнерів з'явилася можливість активізувати зусилля щодо забезпечення міцного миру для України", - повідомив офіс прем'єр-міністра після того, як Сунак обговорив це питання з лідерами США, Німеччини, Франції та Італії.
Як повідомляється, ця нова стратегія Великобританії щодо активізації підтримки включатиме більш активні дипломатичні зусилля та планування відновлення України після завершення військового конфлікту.
- Нагадаємо, Велика Британія планує вивчити досвід Канади з конфіскації російських активів.
- Також планує віддати Україні £2,3 млрд російського олігарха Абрамовича, які він отримав від продажу "Челсі".
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