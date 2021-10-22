Прем'єр Ізраїлю подякував Зеленському за ухвалення закону про протидію антисемітизму
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Держави Ізраїль Нафталі Беннетом
Про це повідомляє пресцентр Офісу президента.
“Беннет висловив подяку президенту України за ухвалення закону про запобігання та протидію антисемітизму в Україні”, - йдеться у повідомленні.
Зеленський відзначив символічність візиту до України президента Ізраїлю Іцхака Герцога у жовтні, у межах якого лідери держав взяли участь у заходах з ушанування 80-х роковин трагедії Бабиного Яру. Співрозмовники обговорили подальші кроки з метою поглиблення українсько-ізраїльської співпраці у сферах, що становлять взаємний інтерес, йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, Верховна Рада 22 вересня ухвалила у другому читанні законопроєкт про протидію антисемітизму та його проявам.
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