Прем'єр Ізраїлю подякував Зеленському за ухвалення закону про протидію антисемітизму

Про це повідомляє пресцентр Офісу президента.

“Беннет висловив подяку президенту України за ухвалення закону про запобігання та протидію антисемітизму в Україні”, - йдеться у повідомленні.

Зеленський відзначив символічність візиту до України президента Ізраїлю Іцхака Герцога у жовтні, у межах якого лідери держав взяли участь у заходах з ушанування 80-х роковин трагедії Бабиного Яру. Співрозмовники обговорили подальші кроки з метою поглиблення українсько-ізраїльської співпраці у сферах, що становлять взаємний інтерес, йдеться у повідомленні.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb