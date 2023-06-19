Про це повідомляє Xinhua.

Стало відомо, що прибувши до Берліна Лі заявив, що Китай готовий співпрацювати з Німеччиною і всіляко сприяти розвитку двосторонніх відносин.

"Китайська сторона готова поглиблювати співпрацю з німецькою стороною на основі принципів взаємної поваги, неконфліктності й пошуку точок дотику в розбіжностях та досягнення взаємної вигоди для розвитку всебічного стратегічного партнерства між двома країнами", - сказав Лі.

Очікується, що в Німеччині він зустрінеться з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром, проведе переговори з канцлером Олафом Шольцом і разом з ним головуватиме на Сьомих китайсько-німецьких міжурядових консультаціях, перших, коли новостворені уряди двох країн взаємодіють один з одним у такий спосіб.

Крім того, за участі глави уряду Китаю відбудеться низка зустрічей китайських бізнесменів, які його супроводжують, із представниками промислових і ділових кіл Німеччини в рамках Форуму китайсько-німецького економічного і технічного співробітництва та круглого столу для підприємців двох країн, а також під час відвідання китайською делегацією штаб-квартир крупних німецьких корпорацій у федеральній землі Баварія.

Повідомляється, що з Німеччини Лі відбуде до Франції, де на запрошення французького уряду візьме участь у саміті Нового глобального фінансового пакту (New Global Financing Pact).