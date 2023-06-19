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Прем’єр Китаю Лі Цян розпочав свою першу закордонну поїздку візитом до Німеччини

19 червня, 2023 понедiлок
08:33
Світ

Прем’єр-міністр Китаю Лі Цян розпочав свою першу закордонну поїздку як глава китайського уряду візитами до Німеччини та Франції, які триватимуть із 18 по 23 червня

Про це повідомляє Xinhua.

Стало відомо, що прибувши до Берліна Лі заявив, що Китай готовий співпрацювати з Німеччиною і всіляко сприяти розвитку двосторонніх відносин.

"Китайська сторона готова поглиблювати співпрацю з німецькою стороною на основі принципів взаємної поваги, неконфліктності й пошуку точок дотику в розбіжностях та досягнення взаємної вигоди для розвитку всебічного стратегічного партнерства між двома країнами", - сказав Лі.

Очікується, що в Німеччині він зустрінеться з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром, проведе переговори з канцлером Олафом Шольцом і разом з ним головуватиме на Сьомих китайсько-німецьких міжурядових консультаціях, перших, коли новостворені уряди двох країн взаємодіють один з одним у такий спосіб.

Крім того, за участі глави уряду Китаю відбудеться низка зустрічей китайських бізнесменів, які його супроводжують, із представниками промислових і ділових кіл Німеччини в рамках Форуму китайсько-німецького економічного і технічного співробітництва та круглого столу для підприємців двох країн, а також під час відвідання китайською делегацією штаб-квартир крупних німецьких корпорацій у федеральній землі Баварія.

Повідомляється, що з Німеччини Лі відбуде до Франції, де на запрошення французького уряду візьме участь у саміті Нового глобального фінансового пакту (New Global Financing Pact).

  • Нагадаємо, що 30 травня міністр оборони США Ллойд Остін хотів зустрітись з китайським колегою Лі Шанфу на щорічному безпековому форумі в Сінгапурі. Пекін відхилив прохання.
Китай
Франція
Німеччина
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