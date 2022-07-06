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Головна війна з Росією Прем’єр-міністр Ірландії відвідав Бучу, Ірпінь та Бородянку

Прем’єр-міністр Ірландії відвідав Бучу, Ірпінь та Бородянку

6 липня, 2022 середа
14:56
війна з Росією Прем’єр-міністр Ірландії відвідав Бучу, Ірпінь та Бородянку

Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін почав поїздку в Київ з відвідин передмість Бучі, Ірпеня та Бородянки

Про це інформує телеканал RTE.

Міхал Мартін оглянув згорілі житлові будинки та зустрівся з мером Бородянки. У Бучі відвідав місця братської могили на території церкви, йому показали фотографії тіл, знайдених після відступу армії РФ з міста в перші тижні війни.

Також прем’єр-міністр Ірландії проїжджав повз аеропорту "Гостомель", розбомблені склади, торгові центри та автозаправні станції. Делегація зупинилася, щоб оглянути зруйнований міст.

  • 6 липня премʼєр-міністр Ірландії Міхал Мартін прибув у Київ, аби зустрітися з президентом Зеленським. Мартін заявив, що країна підтримуватиме Україну "перед обличчям аморальної та неспровокованої терористичної війни Росії".
  • 1 липня прем'єр Норвегії Йонас Гар Стере прибув до Києва і зустрівся із Зеленським

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Київщина
Ірландія
Ірпінь
Буча
Гостомель
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