Прем’єр-міністр Ірландії відвідав Бучу, Ірпінь та Бородянку
Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін почав поїздку в Київ з відвідин передмість Бучі, Ірпеня та Бородянки
Про це інформує телеканал RTE.
Міхал Мартін оглянув згорілі житлові будинки та зустрівся з мером Бородянки. У Бучі відвідав місця братської могили на території церкви, йому показали фотографії тіл, знайдених після відступу армії РФ з міста в перші тижні війни.
Також прем’єр-міністр Ірландії проїжджав повз аеропорту "Гостомель", розбомблені склади, торгові центри та автозаправні станції. Делегація зупинилася, щоб оглянути зруйнований міст.
- 6 липня премʼєр-міністр Ірландії Міхал Мартін прибув у Київ, аби зустрітися з президентом Зеленським. Мартін заявив, що країна підтримуватиме Україну "перед обличчям аморальної та неспровокованої терористичної війни Росії".
- 1 липня прем'єр Норвегії Йонас Гар Стере прибув до Києва і зустрівся із Зеленським
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