Про це інформує телеканал RTE.

Міхал Мартін оглянув згорілі житлові будинки та зустрівся з мером Бородянки. У Бучі відвідав місця братської могили на території церкви, йому показали фотографії тіл, знайдених після відступу армії РФ з міста в перші тижні війни.

Також прем’єр-міністр Ірландії проїжджав повз аеропорту "Гостомель", розбомблені склади, торгові центри та автозаправні станції. Делегація зупинилася, щоб оглянути зруйнований міст.

6 липня премʼєр-міністр Ірландії Міхал Мартін прибув у Київ, аби зустрітися з президентом Зеленським. Мартін заявив, що країна підтримуватиме Україну "перед обличчям аморальної та неспровокованої терористичної війни Росії".

1 липня прем'єр Норвегії Йонас Гар Стере прибув до Києва і зустрівся із Зеленським

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