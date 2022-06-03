Прем'єр-міністр Іспанії Санчез відвідав українських біженців у Молдові

Про це повідомляє телеканал Pro TV.

Зазначається, що прем'єр-міністр Іспанії відвідав центр перебування українських біженців та зустрівся із президенткою країни Маєю Санду.

"Одна з причин мого візиту - вторгнення Путіна в Україну. Іспанія разом з Молдовою. Іспанський уряд сповнений рішучості підтримати Молдову в цій кризі, ми відкриємо дипломатичний офіс тут, у Кишиневі, для розвитку наших двосторонніх відносин", - зазначив Санчез.

Відомо, що Іспанія надасть 20 мільйонів євро Молдові для підтримки біженців з України.

Нагадаємо, Молдова планує дозволити вводити в країну іноземних силовиків, щоб керувати потоком біженців. Законопроєкт, який розробляє Молдова, дозволить направляти в країну експертів Євросоюзу з контролю зовнішніх кордонів (FRONTEX).

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