Прем'єр-міністр Іспанії Санчез відвідав українських біженців у Молдові
Президентка Республіки Молдова Майя Санду зустрілася з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчезом, який також відвідав центр перебування українських біженців
Про це повідомляє телеканал Pro TV.
Зазначається, що прем'єр-міністр Іспанії відвідав центр перебування українських біженців та зустрівся із президенткою країни Маєю Санду.
"Одна з причин мого візиту - вторгнення Путіна в Україну. Іспанія разом з Молдовою. Іспанський уряд сповнений рішучості підтримати Молдову в цій кризі, ми відкриємо дипломатичний офіс тут, у Кишиневі, для розвитку наших двосторонніх відносин", - зазначив Санчез.
Відомо, що Іспанія надасть 20 мільйонів євро Молдові для підтримки біженців з України.
- Нагадаємо, Молдова планує дозволити вводити в країну іноземних силовиків, щоб керувати потоком біженців. Законопроєкт, який розробляє Молдова, дозволить направляти в країну експертів Євросоюзу з контролю зовнішніх кордонів (FRONTEX).
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