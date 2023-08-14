Прем’єр-міністр Латвії Каріньш оголосив про відставку
Прем'єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш у понеділок, 14 серпня, заявив, що піде у відставку - офіційну заяву президенту він подасть у четвер
Про це він написав у Twitter.
"Наразі Партія зелених Латвії та Національне об'єднання "Все для Латвії!" блокують роботу для добробуту та економічного зростання країни. Сьогодні я повідомив фракцію та правління, що я подам заяву про відставку президенту в четвер", - написав прем'єр.
Він також закликав свою партію висунути нового кандидата на посаду прем’єр-міністра.
Видання Delfi також повідомляє, що про свою відставку Каріньш оголосив на пресконференції. Там він зазначив, що "для розвитку державі потрібен сильний і динамічний уряд, який може приймати складні рішення".
Крім того, прем'єр заявив, що після тривалих переговорів стало зрозуміло, що "Об'єднаний список" та Національне об'єднання роблять усе, аби гальмувати будь-які спроби зробити роботу уряду динамічнішою.
"Якщо не можна знайти динаміку у цьому уряді, необхідно сформувати новий уряд", - наголосив політик.
За неофіційними даними, наступним прем'єр-міністром може стати нинішня міністрка добробуту Евіка Силіня з партії "Нова Єдність". Однак на пресконференції вона ніяк не прокоментувала цю інформацію.
- У липні 2022 року прем'єр-міністр Кріш'яніс Каріньш заявляв, що мир ціною України – не потрібен, а політики США та Європи не можуть собі дозволити "втомитись від війни", хоча збройне протистояння Росії з Україною затягується.
- 21 червня 2023 року прем'єр Латвії зазначав, що Латвія передасть Україні весь свій флот гелікоптерів. Він додав, що країна вже передала всі свої ЗРК "Стінгер".
- Нещодавно Каріньш повідомив, що Латвія долучилася до інших країн, які підписали декларацію G7 на захист України, зокрема до зобов’язань щодо безпеки, озвучених на саміті Північноатлантичного альянсу.
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