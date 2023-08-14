Прем’єр-міністр Латвії Каріньш оголосив про відставку

Про це він написав у Twitter.

"Наразі Партія зелених Латвії та Національне об'єднання "Все для Латвії!" блокують роботу для добробуту та економічного зростання країни. Сьогодні я повідомив фракцію та правління, що я подам заяву про відставку президенту в четвер", - написав прем'єр.

Він також закликав свою партію висунути нового кандидата на посаду прем’єр-міністра.

Видання Delfi також повідомляє, що про свою відставку Каріньш оголосив на пресконференції. Там він зазначив, що "для розвитку державі потрібен сильний і динамічний уряд, який може приймати складні рішення".

Крім того, прем'єр заявив, що після тривалих переговорів стало зрозуміло, що "Об'єднаний список" та Національне об'єднання роблять усе, аби гальмувати будь-які спроби зробити роботу уряду динамічнішою.

"Якщо не можна знайти динаміку у цьому уряді, необхідно сформувати новий уряд", - наголосив політик.

За неофіційними даними, наступним прем'єр-міністром може стати нинішня міністрка добробуту Евіка Силіня з партії "Нова Єдність". Однак на пресконференції вона ніяк не прокоментувала цю інформацію.