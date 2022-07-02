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"Мир ціною України – не потрібен": прем'єр Латвії закликав західні країни активніше допомагати Києву

2 липня, 2022 субота
01:42
Світ Кріш'яніс Каріньш

Політики США та Європи не можуть собі дозволити "втомитись від війни", хоча збройне протистояння Росії з Україною затягується

На цьому наголосив прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш в інтерв'ю CBS.
"Війна, спричинена агресією  Росії проти України триває, сприяючи зростанню цін на енергоносії та продукти харчування в усьому світі. Але країни, які борються з інфляцією, повинні сприймати її як невелику ціну, оскільки українці платять своїм життям", – зазначив Каріньш.

Він застеріг західних політиків від розмов про "мир за будь-яку ціну".
"Мир за будь-яку ціну – це мир ціною України. Мені смішно навіть уявити, що будь-який світовий лідер готовий відмовитися від будь-якої частини території своєї країни.Такий мир не потрібен, бо перемога Росії радикально змінить світовий порядок. Це все одно, що віддати дияволу свій мізинець. Спочатку здається, ніби нічого страшного, але зрештою ви опинитесь на першому етапі відмови від власного способу життя", – сказав Кріш'яніс Каріньш.

Крім того, латвійський прем'єр наголосив, що лідерам НАТО не варто турбуватися про те, щоб не спровокувати Путіна.
"Ми в Європі чи НАТО нічого не можемо зробити, щоб спровокувати або не спровокувати Путіна. Він має свій план і рухається своєю власною траєкторією, хоч би що ми робили", – заявив Каріньш.

  • Нагадаємо, 28 червня міністр оборони Латвії заявив, що Росія залишиться загрозою ще на 5-10 років.
  • 26 червня в Латвії розгорнули іспанські ЗРК, щоб захистити Балтійський регіон.

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