У Латвії розгорнули іспанські ЗРК, щоб захистити Балтійський регіон

Про це повідомила пресслужба Національних збройних сил Латвії.

"Сьогодні, 26 червня, у зв'язку з необхідністю зміцнення обороноздатності Балтійського регіону після російського вторгнення в Україну на базі ВПС ВПС США у Лієлварде", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що Іспанія ще наприкінці травня планувала розмістити в Латвії додатково 100 військовослужбовців і батарею зенітних ракетних комплексів Nasams в рамках нарощування присутності НАТО в балтійському регіоні.

21 травня стало відомо, що США мають намір залишити у Європі 100 тис. своїх вояків. Число може також тимчасово зростати, якщо НАТО вирішить провести додаткові військові вишколи у регіоні. Чиновники Пентагону кажуть, що США можуть додати додаткові бази в Європі, якщо ситуація з безпекою зміниться на гірше.

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