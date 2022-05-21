США мають намір залишити у Європі 100 тис своїх вояків, - CNN

Про це повідомляє CNN, з уточненням, що кількість американського контингенту може змінитися, залежно від поведінки Росії щодо Швеції та Фінляндії після вступу цих країн до НАТО.

Число може також тимчасово розстати, якщо НАТО вирішить провести додаткові військові вишколи у регіоні. Чиновники Пентагону кажуть, що ША можуть додати додаткові бази в Європі, якщо с итуація з безпекою зміниться на гірше.

За словами джерел у Пентагоні, такі плани розглядають після зустрічі глав військових голов НАТО в четвер, 20 травня, у Брюсселі. Конкретніші рекомендації підготують до зустрічі міністрів оборони НАТО, запланованої на червень. А остаточно їх схвалять лідери НАТО, включаючи президента США Джо Байдена, у Мадриді наприкінці червня.

Довідково повідомляють, що Сполучені Штати збільшили загальну кількість військ у Європі з приблизно 60 тис військовослужбовців до вторгнення Росії в Україну до приблизно 100 тис, здебільшого у країнах уздовж східного флангу Європи, для стримування Росії.

Військовий аналітик Сергій Згурець у колонці для Еспресо, стверджує, що Ракети NSM та "Гарпун", надані Україні Норвегією та США, разом з українським "Нептуном" прискорять наближення перемоги.

Понад 40 країн вдруге зберуться у форматі "Рамштайн" 23 травня. Обговорять подальшу оборонну підтримку України.

20 травня Міноборони США показало, як американці завантажують для України бронетранспортери M113.

Цього ж дня The Washington Post повідомила, що США передадуть Україні системи ППО Patriot.

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