Про це повідомляє Reuters.

"Я вирішив попросити президента позбавити мене повноважень і залишити їй простір, щоб спробувати разом із технократичним урядом стабільно і мирно привести Словаччину до демократичних парламентських виборів", - сказав Хегер.

Він додав, що пізніше сьогодні, 7 травня, зустрінеться з Чапутовою, щоб офіційно подати у відставку. Потім вона зможе призначити тимчасового виконувача обов'язків прем'єра, який працюватиме до проведення дострокових виборів.

Едуард Хегер подав у відставку, після того, як низка міністрів, у тому числі очільник МЗС, пішли у відставку.

У грудні 2022 року парламент Словаччини виніс вотум недовіри уряду Хегера. Дострокові вибори призначили на 30 вересня 2023 року. Зузана Чапутова попросила Хегера залишитись на посаді з обмеженими повноваженнями до проведення виборів.