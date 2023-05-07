Прем'єр-міністр Словаччини оголосив про відставку
Прем'єр Словаччини Едуард Хегер заявив про намір попросити президента країни Зузану Чапутову звільнити його з посади
Про це повідомляє Reuters.
"Я вирішив попросити президента позбавити мене повноважень і залишити їй простір, щоб спробувати разом із технократичним урядом стабільно і мирно привести Словаччину до демократичних парламентських виборів", - сказав Хегер.
Він додав, що пізніше сьогодні, 7 травня, зустрінеться з Чапутовою, щоб офіційно подати у відставку. Потім вона зможе призначити тимчасового виконувача обов'язків прем'єра, який працюватиме до проведення дострокових виборів.
Едуард Хегер подав у відставку, після того, як низка міністрів, у тому числі очільник МЗС, пішли у відставку.
У грудні 2022 року парламент Словаччини виніс вотум недовіри уряду Хегера. Дострокові вибори призначили на 30 вересня 2023 року. Зузана Чапутова попросила Хегера залишитись на посаді з обмеженими повноваженнями до проведення виборів.
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