Прем'єр-міністри Чорногорії та Албанії відвідали Ірпінь і Бородянку

Про це повідомляє прем'єр-міністр Чорногорії у фейсбук.

Зокрема, чорногорський прем‘єр повідомив, що Чорногорія й надалі допомагатиме Україні під час війни та гуманітарної катастрофи.



Разом із головою албанського уряду вони зазначили, що побачили у Бородянці «пекло війни» та висловили співчуття Україні.

1 червня заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що Київ планує до середини осені відновити будинки, пошкоджені внаслідок обстрілів. За його словами, кількість пошкоджених будівель у Києві сягає 390 об'єктів, з них більша частина - це житлові будинки.

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