Прем'єр-міністри Чорногорії та Албанії відвідали Ірпінь і Бородянку
Дрітан Абазович та Еді Рама відвідали міста Ірпінь і Бородянку під час робочого візиту в Україну
Про це повідомляє прем'єр-міністр Чорногорії у фейсбук.
Зокрема, чорногорський прем‘єр повідомив, що Чорногорія й надалі допомагатиме Україні під час війни та гуманітарної катастрофи.
Разом із головою албанського уряду вони зазначили, що побачили у Бородянці «пекло війни» та висловили співчуття Україні.
- 1 червня заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що Київ планує до середини осені відновити будинки, пошкоджені внаслідок обстрілів. За його словами, кількість пошкоджених будівель у Києві сягає 390 об'єктів, з них більша частина - це житлові будинки.
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