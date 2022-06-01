Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник, пише РБК-Україна.

"Ми хочемо всю цю роботу завершити до середини осені, щоб до настатання опалювального сезону люди могли повернутися до своїх будинків", - сказав Поворозник.

За його словами, кількість пошкоджених будівель у Києві сягає 390 об'єктів, з них більша половина - це житлові будинки.

"У нас є 11 будинків, які постраждали достатньо серйозно, решта - будинки, у яких постраждало в основному скло", - зазначив він.

У КМДА нагадали, що Кабмін виділив 200 млн грн з резервного фонду держбюджету на ліквідацію наслідків бойових дій у Києві. Ще 600 млн грн виділено з фондів капітального будівництва.

Нагадаємо, у КМВА попередили, що небезпека повторного наступу ворога на Київ залишається.

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