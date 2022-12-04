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Прем'єр Нідерландів потролив Байдена після поразки США на ЧС-2022

4 грудня, 2022 неділя
12:51
Спорт Марк Рютте

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте відреагував на твіт президента США Джо Байдена після зустрічі національних збірних у 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу

Рютте відреагував на перемогу збірної Нідерландів над США у twitter. 

Після того, як нідерландці переграли американців з рахунком 3:1 та вийшли до чвертьфіналу, Рютте відповів на відео Байдена перед матчем, в якому він підтримав свою команду та назвав футбол в американський спосіб - соккером. 

"Вибач, Джо, футбол переміг", - написав Рютте після гри під перепощеним твітом президента США.  

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Світ
футбол
Нідерланди
Джо Байден
чемпіонат світу-2022
США
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