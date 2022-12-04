Прем'єр Нідерландів потролив Байдена після поразки США на ЧС-2022
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте відреагував на твіт президента США Джо Байдена після зустрічі національних збірних у 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу
Рютте відреагував на перемогу збірної Нідерландів над США у twitter.
Після того, як нідерландці переграли американців з рахунком 3:1 та вийшли до чвертьфіналу, Рютте відповів на відео Байдена перед матчем, в якому він підтримав свою команду та назвав футбол в американський спосіб - соккером.
"Вибач, Джо, футбол переміг", - написав Рютте після гри під перепощеним твітом президента США.
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У суботу, 3 грудня, збірна Нідерландів перемогла США та стала першим чвертьфіналістом чемпіонату світу з футболу. Збірна Аргентини виявилась сильнішою за Австралію.
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