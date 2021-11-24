Прем'єр Польщі Моравецький: Потік мігрантів до Білорусі знизився

Про це повідомляє PAP .



Моравецкій зазначив, що на це вплинули злагоджені дії держав.



"Переговори з іракським прем'єр-міністром, з прем'єр-міністром автономних регіонів у Курдистані та з партнерами в Туреччині та на Близькому Сході, а також надійні та співпраця з такими країнами, як Узбекистан, означає, що сьогодні потік нових мігрантів до Білорусі сьогодні набагато менший. , ніж на піку потоку мігрантів, тобто близько місяця чи двох-трьох тижнів тому”, – уточнив він.



Польський прем'єр назвав зниження кількості мігрантів першим важливим кроком до вирішення кризи, спричиненої Білоруссю.



"Це політична криза, в якій людей використовують контрабандисти, мафії,

у співпраці з режимом Олександра Лукашенка, щоб створити елемент тиску на ЄС та бути елементом дезінтеграції блоку та елементом хаосу, який, на думку Лукашенка, найкраще служитиме його цілям якнайкраще", - сказав Моравецький.

Нагадаємо, раніше білоруська сторона заявила , що 22 листопада відправила додому 118 мігрантів, які перебували на кордоні з Польщею.

23 листопада близько 50 мігрантів із Білорусі вкотре намагалися прорватися через кордон Польщі.

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