Прем'єр Польщі Моравецький: Потік мігрантів до Білорусі знизився
Прем'єр-міністр Польщі Матеуша Моравецького, потік мігрантів став значно меншим, ніж під час піку місяць тому
Про це повідомляє PAP .
Моравецкій зазначив, що на це вплинули злагоджені дії держав.
"Переговори з іракським прем'єр-міністром, з прем'єр-міністром автономних регіонів у Курдистані та з партнерами в Туреччині та на Близькому Сході, а також надійні та співпраця з такими країнами, як Узбекистан, означає, що сьогодні потік нових мігрантів до Білорусі сьогодні набагато менший. , ніж на піку потоку мігрантів, тобто близько місяця чи двох-трьох тижнів тому”, – уточнив він.
Польський прем'єр назвав зниження кількості мігрантів першим важливим кроком до вирішення кризи, спричиненої Білоруссю.
"Це політична криза, в якій людей використовують контрабандисти, мафії,
у співпраці з режимом Олександра Лукашенка, щоб створити елемент тиску на ЄС та бути елементом дезінтеграції блоку та елементом хаосу, який, на думку Лукашенка, найкраще служитиме його цілям якнайкраще", - сказав Моравецький.
- Нагадаємо, раніше білоруська сторона заявила , що 22 листопада відправила додому 118 мігрантів, які перебували на кордоні з Польщею.
- 23 листопада близько 50 мігрантів із Білорусі вкотре намагалися прорватися через кордон Польщі.
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