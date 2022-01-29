Прем'єр Польщі Моравецький вирушає до України

Про це повідомив прессекретар уряду Польщі Пьотр Мюллер, розповідає Еспресо.TV.

"Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький зустрінеться з президентом і прем'єр-міністром України у вівторок у Києві", - написав Мюллер у твіттер.

За його словами, Польща підтримує Україну в діяльності, спрямованій на запобігання агресії Росії.

"Ми зробимо все можливе, щоб зберегти мир в Європі", - наголошується в повідомленні.





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