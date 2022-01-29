Прем'єр Польщі Моравецький вирушає до України
Прем'єрміністр Польщі Матеуш Моравецький у вівторок, 1 лютого 2022 року, прибуде в Україну з робочим візитом
Про це повідомив прессекретар уряду Польщі Пьотр Мюллер, розповідає Еспресо.TV.
"Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький зустрінеться з президентом і прем'єр-міністром України у вівторок у Києві", - написав Мюллер у твіттер.
За його словами, Польща підтримує Україну в діяльності, спрямованій на запобігання агресії Росії.
"Ми зробимо все можливе, щоб зберегти мир в Європі", - наголошується в повідомленні.
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