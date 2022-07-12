Прем'єр Польщі назвав Путіна "спадкоємцем УПА"
Матеуш Моравецький назвав російського президента Володимира Путіна спадкоємцем українських націоналістичних організацій
Про це прем'єр-міністр Польщі написав у Facebook.
"Україна бачить, куди веде націоналізм та імперіалізм, і що спадкоємець українських націоналістичних організацій та УПА — Путін, який намагається принести руський мир", - йдеться у повідомленні.
Це, ймовірно, цитата з його вчорашнього виступу на церемонії вшанування жертв Волинської трагедії.
У тій же промові Моравецький висловив віру, що "Польща та Україна будуть у союзі, вони будуть міцніти, коли обидва наші народи будуть у дружбі та союзі, пам’ятаючи історію, молячись, віддаючи данину пам’яті вбитим, але також розуміючи, що в історії були важкі часи й були драматичні та трагічні помилки, які ніколи не можна повторити", – сказав він.
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