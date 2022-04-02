Прем'єр Польщі розкритикував ЄС за "гру в рулетку" з санкціями проти РФ

Відповідну заяву прем'єр опублікував в Twitter.

"Щодня сотні тисяч українців прокидаються в страху перед бомбардуванням російських літаків. А тим часом Європа грає в лотерею: спочатку оголошує посилення санкцій, через день каже, що не будемо перегинати палицю", - написав він.

Моравецький наголошує, що "Путін підпалив Україну, а Європа задається питанням, чи достатньо у неї вогнегасників".

Зауважимо, ЄС готовий зробити значно жорсткішим новий пакет санкцій у разі продовження рублевого газового шантажу Росії.