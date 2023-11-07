Прем'єр Португалії подав у відставку після обшуків в справі щодо корупції

Про це пише Publico.

Кошта оголосив, що подав заяву про відставку президенту Португалії.

"Я завершую цю стадію з чистим сумлінням. Наскільки я розумію, посада прем’єр-міністра несумісна з будь-якими підозрами щодо його чесності, його доброчесної поведінки й тим більше з підозрою у вчиненні будь-якого кримінального діяння", – заявив він, сказавши, що був "здивований" заявою Генпрокуратури про те, що проти нього порушили кримінальну справу.

Він також наголосив, що "будь-які незаконні дії не тяжіють на його сумлінні" та заявив, що "цілком готовий співпрацювати з правосуддям".

До того Кошта стверджував, що "не знає, які протиправні дії вчинив".

Прокуратура повідомила, що стосовно Кошти буде проведено незалежне розслідування Верховним судом.

Довідково. Розслідування стосується угоди, яка гарантувала компанії Lusorecursos експлуатацію літієвої шахти в Монталегре. Зазначається, що під час отримання компанією контракту міг бути факт корупції та використання імені прем'єра задля вигоди.