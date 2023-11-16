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Прем'єра "Праведник 3: Остання глава" онлайн українською на SWEET.TV

Віталій Кошовий
16 листопада, 2023 четвер
09:00
Культура

У національному онлайн-кінотеатрі SWEET.TV нова прем'єра: екшн із Дензелом Вашингтоном "Праведник 3: Остання глава" – продовження запальної історії відставного морського піхотинця Роберта Макколла

Вмикайте фільм онлайн на сайті SWEET.TV, телевізорі, у смартфоні, або закачуйте на будь-який свій пристрій та дивіться офлайн, наприклад, у дорозі.

Екшн-бойовики ― це окрема любов глядачів SWEET.TV. "Місія неможлива 7" стала одним із лідерів перегляду у жовтні в онлайн-кінотеатрі, тож і у "Праведника" є всі шанси завоювати любов українців.

Про що фільм "Праведник 3: Остання глава"

Під час операції на Сицилії Роберта Макколла було поранено. Його знаходять місцеві мешканці та виходжують. Він прагне розпочати нове життя у сонячній Італії, але все змінює мафія. Вона шантажує, погрожує та навіть убиває. Звісно, колишній морський піхотинець не зміг цього стерпіти, тож починає своє полювання на лиходіїв. Але супротивник виявився дуже серйозним.

Чим усе закінчиться? Вмикайте фільм "Праведник 3: Остання глава" онлайн українською на SWEET.TV та дізнавайтеся.

Цікаві факти про кіно

Це перша трилогія Дензела Вашингтона. Зараз важко повірити, але у вже далекому 2014 році актор не дуже хотів зніматися в цьому проєкті й зробив це винятково через контрактні зобов'язання. Але дуже радів, що історія стала хітом. До речі, головну роль міг виконати Джерард Батлер.

Дензел Вашингтон є першим афроамериканським актором, який отримав дві нагороди "Оскар". Ще до всесвітнього визнання з ним трапився дивний випадок. Він був у салоні краси своєї матері, коли жінка, яка робила зачіску, побачила його і попросила когось принести їй аркуш паперу. Вгорі вона написала "Пророцтво", а потім вказала, що коли той виросте ― буде промовляти до мільйонів. Ця жінка була відома як пророчиця в їхній громаді. Недарма, бо її слова справдилися ― він дійсно промовляє до мільйонів.

Режисером стрічки, як і перших двох частин, виступив Антуан Фукуа. Свого часу саме Дензел Вашингтон запропонував його на це крісло. А потім, вражений підготовкою Фукуа та його режисерським баченням героя, навіть сказав, що той може зіграти головну роль замість нього.

Трилогія створена за мотивами однойменного телесеріалу 1985 року з Едвардом Вудвордом.

Цей фільм знову звів на одному знімальному майданчику Дензела Вашингтона та Дакоту Феннінг. Уперше вони знялися разом у фільмі "Лють" (2004), коли акторці було лише 10. Вашингтон вважає Феннінг однією з найталановитіших акторок, з якими йому довелося працювати.

До речі, у фільмі є відсилання до "Люті". Коли Макколл намагається застрелитися через важке поранення - пістолет не стріляє. У фільмі "Лють" герой Вашингтона має теорію, що пістолет самогубці вистрілить, якщо тому дійсно судилося померти. 

Дензел Вашингтон зробив вагомий внесок у створення образу свого героя. Коли знімали першу частину, то не було ніякої історії про минуле Макколла. Але Вашингтон наполіг, аби вона була, включно з ОКР. Актор не лише тренувався для ролі, але й спілкувався з людьми, які страждають на розлад, аби зрозуміти, як його герой має поводитися.

Спойлер

Здається, що це останній фільм франшизи, але в Голлівуді все буває неоднозначно. Режисер Антуан Фукуа в інтерв'ю зазначив, що приквел і продовження можуть відбутися, якщо Дензел усе ще буде зацікавлений. Не знаємо, як Дензел, а ми зацікавлені. Як можна зняти приквел? За допомогою спеціальної технології De-aging. Тож не виключено, що ми знову побачимо Праведника у новому кіно, навіть молодого. 

SWEET.TV ― онлайн-кінотеатр № 1 для українців

SWEET.TV виконує обіцянку ― регулярно відкривати новий контент для великих і маленьких глядачів. Серед останніх новинок ― "Привиди у Венеції", "Праведник". Нові серіали, зокрема "Ведмідь", та анімаційний серіал для дошкільнят "Хоробрі Зайці". І вже зараз SWEET.TV готує нові прем'єри, серед яких українське кіно.

SWEET.TV продовжує підтримувати армію. Розпочалася друга хвиля концертів у межах туру "З піснями до перемоги". Протягом грудня 2022 ― червня 2023 було зібрано понад 700 тис. грн, на які було придбано необхідні речі для ЗСУ та передано на передову.

Також SWEET.TV збільшує перелік каналів. Серед останніх новинок спеціалізовані канали ― з трансляцією матчів Прем’єр-ліги України, "Ісландія. Антиподи", Fresh Motion, "Міжнародна кухня", Flix Snip, One Planet, Телевсесвіт тощо.

Тож SWEET.TV не лише розвиває свій сервіс, збільшуючи контентні потужності та відкриваючи нові фільми й канали для глядачів, але й підтримує армію. Бо саме завдяки ЗСУ ми з вами можемо дивитися телебачення і кіно, працювати й спілкуватися з рідними.

Приходьте на концерти туру "З піснями до перемоги", підключайте безоплатно зараз SWEET.TV ― будьте в унісон з Україною. 

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