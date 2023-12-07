Прем'єра. "Вбивці квіткової повні" онлайн на SWEET.TV

Леонардо Ді Капріо, Роберт Де Ніро, Лілі Гладстон та інші зірки розкажуть історію, яка дійсно сталася сто років тому.

Сюжет:

У двадцятих роках минулого століття Ернест Баркхарт повертається з війни додому та оселяється з дядьком і братом. Його родичі мріють про статки місцевих індіанців, які розбагатіли завдяки родовищу нафти. За їхнім планом Ернест одружується з багатою дівчиною-індіанкою, а потім позбувається родичів жінки та її самої. Таємничі смерті індіанців місцевою поліцією не розслідуються. Та коли справа про загадкові вбивства доходить до ФБР, домогтися справедливості для індіанців виявилося завданням не з простих.

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Цікаві факти:

"Вбивці квіткової повні" вже отримали п’ять нагород, серед яких відзнаки міжнародних фестивалів у Санта-Барбарі та Палм-Спрінгз.

Фільм вважають одним із головних претендентів на "Оскар". Ще одну статуетку пророкують виконавиці головної жіночої ролі Лілі Гладстон.

Стрічка заснована на однойменному документальному романі журналіста Девіда Ґренна 2017 року "Вбивці квіткової повні. Нафта. Гроші. Кров", що висвітлює ганебну сторінку історії США.

Таємничі смерті індіанців у поселенні Осейджа стали одним із перших розслідувань вбивств ФБР.

Це сьома співпраця Мартіна Скорсезе та Леонардо Ді Капріо, а також одинадцята з Робертом Де Ніро. І третій фільм, у якому ці актори грають разом.

За участь Ді Капріо заплатили $30 млн доларів.

Музику до фільму написав Роббі Робертсон з групи the Band, з яким режисер часто співпрацював. Це остання робота музиканта як композитора для фільму ― у 2023 році він помер. У стрічці можна почути популярні хіти 20-х та пісні індіанців.

Агента Джона Врена грає Татанка Мінс. Його батько Рассел Мінс – із племені Оглала Лакота Сіу. Він був борцем за права індіанців, музикантом, письменником та актором. Кіноглядачеві він найбільш відомий за роллю Чингачгука у фільмі "Останній із могікан" (1992).

Представники племені Осейджі: Чад Ренфро, а також вождь племені Джеффрі "Стоячий Ведмідь" виступали консультантами.

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