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Прем'єра. "Вбивці квіткової повні" онлайн на SWEET.TV

Віталій Кошовий
7 грудня, 2023 четвер
11:14
Культура

Провідне місце серед стрічок цього року посідає кримінальний вестерн Мартіна Скорсезе "Вбивці квіткової повні", який вже зараз можна подивитися онлайн на SWEET.TV

Леонардо Ді Капріо, Роберт Де Ніро, Лілі Гладстон та інші зірки розкажуть історію, яка дійсно сталася сто років тому.

Сюжет:

У двадцятих роках минулого століття Ернест Баркхарт повертається з війни додому та оселяється з дядьком і братом. Його родичі мріють про статки місцевих індіанців, які розбагатіли завдяки родовищу нафти. За їхнім планом Ернест одружується з багатою дівчиною-індіанкою, а потім позбувається родичів жінки та її самої. Таємничі смерті індіанців місцевою поліцією не розслідуються. Та коли справа про загадкові вбивства доходить до ФБР, домогтися справедливості для індіанців виявилося завданням не з простих.

Дивіться вже зараз "Вбивці квіткової повні" онлайн на SWEET.TV.

Цікаві факти: 

  • "Вбивці квіткової повні" вже отримали п’ять нагород, серед яких відзнаки міжнародних фестивалів у Санта-Барбарі та Палм-Спрінгз.

  • Фільм вважають одним із головних претендентів на "Оскар". Ще одну статуетку пророкують виконавиці головної жіночої ролі Лілі Гладстон.

  • Стрічка заснована на однойменному документальному романі журналіста Девіда Ґренна 2017 року "Вбивці квіткової повні. Нафта. Гроші. Кров", що висвітлює ганебну сторінку історії США.

  • Таємничі смерті індіанців у поселенні Осейджа  стали одним із перших розслідувань вбивств ФБР.

  • Це сьома співпраця Мартіна Скорсезе та Леонардо Ді Капріо, а також одинадцята з Робертом Де Ніро. І третій фільм, у якому ці актори грають разом. 

  • За участь Ді Капріо заплатили $30 млн доларів.

  • Музику до фільму написав Роббі Робертсон з групи the Band, з яким режисер часто співпрацював. Це остання робота музиканта як композитора для фільму ―  у 2023 році він помер. У стрічці можна почути популярні хіти 20-х та пісні індіанців.

  • Агента Джона Врена грає Татанка Мінс. Його батько Рассел Мінс – із племені Оглала Лакота Сіу. Він був борцем за права індіанців, музикантом, письменником та актором. Кіноглядачеві він найбільш відомий за роллю Чингачгука у фільмі "Останній із могікан" (1992).

  • Представники племені Осейджі: Чад Ренфро, а також вождь племені Джеффрі "Стоячий Ведмідь" виступали консультантами. 

Тож вмикайте зараз епічну історичну драму Мартіна Скорсезе "Вбивці квіткової повні" онлайн на SWEET.TV українською, без реклами й у Full HD.

SWEET.TV ― дивися прем’єри зручно в одному сервісі

Кіно треба дивитися у зручній обстановці, коли хочеться, і переглядати його стільки разів, скільки бажаєте. Глядачі SWEET.TV так і роблять.

Партнерство з провідними студіями. Ця співпраця дає змогу глядачам легально насолоджуватися найсвіжішими релізами, серед яких найкасовіші стрічки року "Барбі". "Брати Супер Маріо в кіно", "Оппенгеймер", "Місія неможлива 7" тощо.

Свіжі прем'єри вдома. Глядачі можуть насолоджуватися новим кіно вдома вже через кілька місяців після їхнього виходу в кінотеатрах.

Економічна вигода. Вартість однієї прем'єри дорівнює ціні одного квитка. Але дивитися її можна багато разів з усіма членами родини або із друзями ― і для цього не треба нікуди йти.

Подорож із кіно. Прем'єри можна завантажити у застосунку й увімкнути, якщо зникне світло чи інтернет.

SWEET.TV не просто відкриває доступ до прем'єрного контенту, але й дає змогу дивитися кіно, де зручно і на чому зручно.

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