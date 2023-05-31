Прем'єрка Данії виступила з промовою, частково написаною чатом GPT

Про це пише RTE.

Таким чином прем'єрка хотіла підкреслити можливості та ризики, які несе за собою ШІ.

"Те, що я щойно тут прочитала, написано не мною. І взагалі не людиною, якщо на те пішло", - зазначила Фредеріксен та розповіла, що авторство промови належить чату GPT.

Вона прокоментувала, що часом ШІ не зовсім влучно добирав слова, проте його можливості все ще великі.

"Навіть якщо це було не завжди влучно, наприклад коли йшлося про деталі програми роботи уряду або про пунктуацію... Все одно водночас захоплює і жахає, на що він здатний", - додала прем'єрка.

Промова Фредеріксен містила наступні формулювання: "ми наполегливо працювали, щоб співпрацювати між партіями та забезпечити сильне та стійке майбутнє для Данії", "ми вжили заходів для боротьби зі зміною клімату та забезпеченням більш справедливого та інклюзивного суспільства, де всі громадяни мають рівні можливості" та "хоча на цьому шляху ми стикалися з труднощами та опором, я пишаюся тим, чого ми разом досягли за останній парламентський рік".

Постійні спічрайтери прем'єрки наразі ще не прокоментували якість тексту.