Про це повідомило агентство Reuters.

Стало відомо, що у своїй промові у Вашингтоні, присвяченій питанню про те, як найкраще регулювати ШІ, який з появою ChatGPT від OpenAI перетворився з непевного на широко розповсюджений, Сміт закликав зробити кроки, щоб люди знали, коли фото чи відео є справжніми, а коли вони згенеровані ШІ, що потенційно може бути використано в недобрих цілях.

"Нам доведеться розв'язувати проблеми, пов'язані з глибокими підробками. Нам доведеться вирішувати, зокрема, те, що нас найбільше турбує, - операції іноземного кібервпливу, які вже здійснюються російським урядом, китайцями, іранцями", - сказав він.

"Ми повинні вжити заходів для захисту від зміни законного контенту з метою обману або шахрайства за допомогою ШІ", - додав він.

Окрім цього, Сміт також закликав до ліцензування найбільш критичних форм ШІ із "зобов'язаннями щодо захисту безпеки, фізичної безпеки, кібербезпеки, національної безпеки".

"Нам знадобиться нове покоління експортного контролю, принаймні еволюція експортного контролю, який ми маємо, щоб гарантувати, що ці моделі не будуть вкрадені або не будуть використані в спосіб, який порушує вимоги експортного контролю країни", - сказав він.

Протягом декількох тижнів законодавці у Вашингтоні намагалися вирішити, які закони прийняти для контролю над ШІ, в той час, як великі й малі компанії намагаються вивести на ринок все більш універсальний ШІ.