Премію імені Гонгадзе отримав засновник проєкту Ukraїner Богдан Логвиненко
Премію імені Георгія Гонгадзе у 2023 році здобув Богдан Логвиненко - журналіст, письменник, ведучий і засновник проєкту Ukraїner
Про це повідомила волонтерська організація PEN Ukraine.
"Безкомпромісність у питаннях співпраці з ворогом, російським колоніалізмом, української ідентичності - це те, що ми отримали в спадок від Георгія Гонгадзе. Премія - це кредит довіри і відповідальність за цей спадок", - заявив під час вручення Логвиненко.
Іншими фіналістами цьогорічної премії Гонгадзе стали Андрій Дубчак, військовий командир і засновник проєкту DonbasFrontliner, та Сергій Сидоренко, редактор "Європейської правди".
Довідка. Проєкт Ukraїner розпочався шість років тому як медійно-країнознавча експедиція із захопливими знімками з дронів, відео та репортажами про український кордон, людей, мистецтво та бізнес. Після 24 лютого 2022 року Ukraїner показує, як українці чинять опір російському вторгненню, як живуть звільнені міста і села, а також продовжує створювати нові формати і проєкти та презентувати їх світові багатьма мовами.
Премію імені Георгія Гонгадзе засновано 2019 року Українським ПЕН у співпраці з Києво-Могилянською бізнес-школою, Асоціацією випускників Києво-Могилянської бізнес-школи та виданням "Українська правда". Премія вручається щороку, 21 травня, в день народження Гонгадзе.
- У 2022 році лауреатами Премії імені Георгія Ґонґадзе стали журналіст Мстислав Чернов та фотокореспондент Євген Малолєтка.
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