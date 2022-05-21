Премія Ґонґадзе-2022: Лауреатами стали Мстислав Чернов і Євген Малолєтка

Нагороди вручили 21 травня в ефірі телеканалу "UA: КУЛЬТУРА".

Лауреати були єдиними журналістами, які висвітлювали блокаду Маріуполя російськими військами для міжнародних видань.

Мстислав Чернов – журналіст Associated Press, відеограф, фотограф, військовий кореспондент. Президент Української асоціації професійних фотографів.

Отримуючи відзнаку, він наголосив, чому робота українських фотографів та журналістів є нині особливо важливою: “Українська армія здивувала світ цього року. Так само як і українська журналістика. Увесь світ дивиться на українських журналістів, щоб дізнатись їхню перспективу і те, як вони бачать війну. І це дуже важливо, що ми розповідаємо світові історію України, яка твориться зараз”.

Євген Малолєтка – фотокореспондент. Почав кар’єру фотографа 2009 року. Як фрілансер співпрацював з Associated Press, Al Jazeera та Der Spiegel.

У своїй промові фотокореспондент вшанував людей, чиє горе він бачив у бомбосховищах, лікарнях і на вулицях Маріуполя, а також зауважив: “Ми дуже багато бачили за ці роки війни, але такого болю і такої кількості дитячих смертей у світі не бачив ніхто”.

Фіналістами Премії-2022 також стали редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко і головна редакторка "Громадського радіо" Тетяна Трощинська.

Цього року вперше в історії Премії імені Георгія Ґонґадзе вручили Спеціальну відзнаку. Посмертно відзначили фотожурналіста Макса Левіна "за визначний внесок у розвиток української фотографії, відданість професії і відвагу". Відзнаку отримала мати Макса Валентина Антонівна Левіна та його колега і друг Маркіян Лисейко.

Премія імені Георгія Ґонґадзе – нагорода для незалежних журналістів, заснована 2019 року. ЇЇ вручають раз на рік 21 травня — у день народження журналіста Георгія Ґонґадзе. Лауреат Премії імені Георгія Ґонґадзе визначається Капітулою, яка складається з 9 осіб. Лише члени Капітули можуть висувати номінантів на здобуття Премії.

Тіло відомого документаліста та фотографа Макса Левіна, який зник 13 березня, знайшли 1 квітня у Київській області.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb