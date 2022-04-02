На Київщині загинув документаліст і фотограф Макс Левін

Про це повідомляє lb.ua.



Відомо, що 1 квітня після тривалих пошуків у районі села Гута Межигірська на Київщині поліція знайшла загиблим фотографа та документаліста Макса Левіна.



"Максим у супроводі Олексія Чернишова, військовослужбовця та в минулому фотографа, відправились у Гуту Межигірську 13 березня документувати наслідки російської агресії. Вони залишили машину та пішли в бік села Мощун. З того часу зв'язок із обома чоловіками зник. Пізніше стало відомо, що в районі, де Макс збирався працювати, розпочались інтенсивні бойові дії", – розповідають у виданні.



Місцезнаходження та доля Олексія Чернишова наразі не встановлена.

Додамо, що Макс Левін працював у редакції LB.ua, також співпрацював з агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske. Більшість його документальних проєктів пов'язані з війною в Україні. В чоловіка залишились четверо неповнолітніх синів, цивільна дружина та літні батьки.

Про зникнення Макса Левіна стало відомо 22 березня.