Премію Стуса отримав Сергій Буковський. Що відомо про лауреата

Про це повідомляє Еспресо, який виступив головним інформаційним партнером Премії.

Буковський народився 1960 року у родині кіномитців: мама акторка, тато режисер. 1984 року він зіграв головну роль у батьковій стрічці "Володьчине життя". Фокусом його роботи як режисера стала документалістика

За час роботи в кіно Буковський зняв близько пів сотні документальних та ігрових кіно- й телефільмів. Його роботи відзначені нагородами міжнародних фестивалів.

Серед відомих стрічок:

Документальна 9-серійна телестрічка "Війна. Український рахунок" присвячена долі України в Другій світовій війні, здобула Національну премію імені Шевченка 2004 року.

Фільм "Живі" 2008 року про Голодомор здобув Гран-прі Міжнародного північно-південного медіафоруму в Женеві, а також спеціальний приз у номінації "Документальне кіно" VI Міжнародного кінофестивалю "Золотий абрикос", що відбувався в столиці Вірменії - Єревані. Кінострічку Сергій Буковський створив на основі безлічі архівів: польських, італійських і російських.

За стрічку “Головна роль” у 2017 році Буковський отримав Першу національну кінопремію “Золота Дзиґа”у номінації “Найкращий документальний фільм”.

Документальна стрічка "Іван і Марта" закривала 20-й міжнародний фестиваль Docudays UA в червні цього року. Це історія дисидента, літературознавця й політика Івана Дзюби та його дружини.

Наразі Буковський працює як незалежний режисер, викладає в Українському Католицькому Університеті. 2014 року створив Майстерню документального кіно для молодих кінематографістів.

“Фільми Сергія Буковського не тільки документують реальність, а й філософськи осмислюють її – на найвищих світоглядних та емоційних регістрах. Історія України постає у Буковського в контексті світової проблематики, розкриваючи найдраматичніші епізоди народного життя через яскраві, правдиві, глибинно укорінені у великому та малому історичному часопросторі людські особистості”, – підкреслив під час церемонії нагородження кінокритик, кінознавець, сценарист Сергій Тримбач.

Премія імені Василя Стуса заснована 1989 року Українською асоціацією незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком. Вперше її вручали у Львові. Починаючи з 2016 року, Український ПЕН, Києво-Могилянська Бізнес-Школа та видавництво "Дух і Літера" продовжили цю ініціативу.

.Премію присуджують щороку авторам, які мають видатні успіхи у своїй галузі - літераторам, митцям, режисерам - за особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції.

З часу заснування Премії її отримали понад 70 українських митців, зокрема Опанас Заливаха, Михайлина Коцюбинська, Василь Овсієнко, Іван Світличний, Мирослав Маринович, Євген Захаров, Володимир В’ятрович, Марія Бурмака, Сашко Положинський, Святослав Вакарчук, Тарас Компаніченко, Олександра Коваль, Сергій Жадан, Борис Ґудзяк, Влад Троїцький, Ахтем Сеітаблаєв, Тарас Возняк.

Минулого року Премію імені Василя Стуса отримав телеведучий каналу Еспресо, журналіст і письменник Віталій Портников.