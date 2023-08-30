Премія імені Василя Стуса 2023 року: коли стане відомим імʼя лауреата

Церемонія нагородження розпочнеться о 19:00 у Києві й транслюватиметься онлайн на Facebook-сторінках PEN Ukraine, Києво-Могилянської Бізнес-Школи [kmbs] та телеканалу “Еспресо”, а також на Youtube-каналах PEN Ukraine та Еспресо.

Премію імені Василя Стуса щороку вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам, громадським діячам за внесок в українську культуру й стійкість громадянської позиції. Торік лауреатом став ведучий телеканалу Еспресо, письменник та публіцист Віталій Портников.

Кандидатів на здобуття Премії цього року висувало журі у такому складі: Мирослав Маринович – голова журі, публіцист, член-засновник Української Гельсінської групи, почесний президент Українського ПЕН; Оля Гнатюк – дослідниця, професорка НаУКМА та Варшавського університету; Володимир Єрмоленко – філософ, журналіст, письменник, президент Українського ПЕН; Юрій Прохасько – есеїст, перекладач; Віталій Портников – журналіст, публіцист, лауреат Премії імені Василя Стуса 2022 року; Олександр Саврук – декан Києво-Могилянської Бізнес-Школи; Елеонора Соловей – літератературознавиця; Леонід Фінберг – головний редактор видавництва "Дух і Літера".

Лауреат Премії імені Василя Стуса отримає грошову винагороду та статуетку, розроблену дизайнером Дмитром Покрасьоном та скульптором Станіславом Кадочниковим.

Премія імені Василя Стуса – одна з найдавніших українських премій у царині культури. 1989-го року її заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком. Починаючи з 2016 року, Український ПЕН, Києво-Могилянська Бізнес-Школа та видавництво "Дух і Літера" продовжили цю ініціативу.

У різні роки відзнаку отримували Опанас Заливаха, Михайлина Коцюбинська, Василь Овсієнко, Іван Світличний, Мирослав Маринович, Євген Захаров, Володимир В’ятрович, Марія Бурмака, Сашко Положинський, Святослав Вакарчук, Тарас Компаніченко, Сестри Тельнюк, Олександра Коваль, Сергій Жадан, Борис Ґудзяк, Влад Троїцький, Ахтем Сеітаблаєв, Тарас Возняк та Віталій Портников.

Головний інформаційний партнер заходу – телеканал “Еспресо”.