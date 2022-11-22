Про це він заявив під час відеозвернення на конгресі Пан’європейського союзу, що проходив з нагоди 100-річчя організації, передає Укрінформ.

"Російська агресія проти України - це водночас і напад на Європу, на демократію, свободу, незалежність та модель спільного проживання", - наголосив австрійський очільник.

Необхідно демонструвати "солідарність, єдність та рішучість" у реагуванні на російську агресію, вважає він.

"Ця кривава війна чітко демонструє, наскільки важливою залишається пан’європейська ідея і через 100 років після її виникнення", - додав Беллен.

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