Президент Австрії: Російська агресія проти України – це напад на Європу
Президент Австрії Александер Ван дер Беллен заявив, що агресія Росії проти України є також нападом на всю Європу
Про це він заявив під час відеозвернення на конгресі Пан’європейського союзу, що проходив з нагоди 100-річчя організації, передає Укрінформ.
"Російська агресія проти України - це водночас і напад на Європу, на демократію, свободу, незалежність та модель спільного проживання", - наголосив австрійський очільник.
Необхідно демонструвати "солідарність, єдність та рішучість" у реагуванні на російську агресію, вважає він.
"Ця кривава війна чітко демонструє, наскільки важливою залишається пан’європейська ідея і через 100 років після її виникнення", - додав Беллен.
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