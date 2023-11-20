Президент Філіппін заявив про погіршення ситуації у Південнокитайському морі
У неділю, 19 листопада, президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший заявив, що ситуація у тій зоні Південнокитайського моря, де у його країни та Китаю є територіальна суперечка, стала "ще більш жахливою"
Про це повідомляє Associated Press.
За словами Маркоса-молодшого, Китай виявив інтерес до атолів і мілин, які стають "все ближче і ближче" до узбережжя Філіппін, а найближчий атол розташований приблизно за 111 км.
"На жаль, я не можу повідомити, що ситуація покращується. Ситуація стала більш жахливою, ніж була раніше", - заявив лідер Філіппін.
На тлі того, що Китай претендує на фактично все Південнокитайське море як на свою власну територію та відмовляється визнавати претензії Філіппін та чотирьох інших урядів на частину або весь водний шлях, Маркос повторив, що його нація не поступиться.
"Філіппіни не віддадуть жодного квадратного дюйма нашої території жодній іноземній державі", - наголосив він у своїй промові.
Видання зазначає, що США стверджують, що Китай мілітаризував кілька островів, які він побудував у цьому районі, озброївши їх протикорабельними та зенітними ракетними системами, лазерним обладнанням і обладнанням для постановки перешкод, а також винищувачами.
Філіппінський президент сказав, що частини Південнокитайського моря "повільно перетворюються на бази".
За його словами, США залишаються єдиним договірним союзником та головним партнером країни. Проте Філіппіни також прагнуть зміцнити зв'язки з іншими націями, що поділяють її ідеали та цінності, зокрема Австралія, Японії та Південна Корея.
- Раніше, 17 листопада, президент Філіппін зустрівся зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном, шукаючи шляхи зниження напруженості в Південнокитайському морі та відновлення доступу філіппінських рибалок до рибальських угідь.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.22 Купівля 37.22Продаж 37.79
- EUR Купівля 39.95Продаж 40.94
- Актуальне
- Важливе