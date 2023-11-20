Президент Філіппін заявив про погіршення ситуації у Південнокитайському морі

Про це повідомляє Associated Press.

За словами Маркоса-молодшого, Китай виявив інтерес до атолів і мілин, які стають "все ближче і ближче" до узбережжя Філіппін, а найближчий атол розташований приблизно за 111 км.

"На жаль, я не можу повідомити, що ситуація покращується. Ситуація стала більш жахливою, ніж була раніше", - заявив лідер Філіппін.

На тлі того, що Китай претендує на фактично все Південнокитайське море як на свою власну територію та відмовляється визнавати претензії Філіппін та чотирьох інших урядів на частину або весь водний шлях, Маркос повторив, що його нація не поступиться.

"Філіппіни не віддадуть жодного квадратного дюйма нашої території жодній іноземній державі", - наголосив він у своїй промові.

Видання зазначає, що США стверджують, що Китай мілітаризував кілька островів, які він побудував у цьому районі, озброївши їх протикорабельними та зенітними ракетними системами, лазерним обладнанням і обладнанням для постановки перешкод, а також винищувачами.

Філіппінський президент сказав, що частини Південнокитайського моря "повільно перетворюються на бази".

За його словами, США залишаються єдиним договірним союзником та головним партнером країни. Проте Філіппіни також прагнуть зміцнити зв'язки з іншими націями, що поділяють її ідеали та цінності, зокрема Австралія, Японії та Південна Корея.