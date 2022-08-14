Президент Франції підписав протокол про приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО

Про це повідомляє BFMTV з посилання на Єлисейський палац.

"Цей суверенний вибір Фінляндії та Швеції, двох європейських партнерів, зміцнить їхню безпеку перед лицем поточної загрози в їхньому безпосередньому сусідстві", - мовитьься в повідомленні офісу президента Франції.

Крім цього зазначається, що з огляду на можливості Швеції та Фінляндії йдеться про значний внесок у "колективну позицію та нашу європейську безпеку"

"Двадцять союзників вже ратифікували протоколи", - зазначила під час ухвалення французьким парламентом міністр закордонних справ Катрін Колонна.

Обом країнам потрібна ратифікація тридцяти держав-членів організації, щоб скористатися захистом статті 5 Статуту НАТО у разі нападу.

Однак Туреччина, член Атлантичного альянсу, погрожує "заморозити" процес, звинувачуючи дві скандинавські країни в доброзичливості до Робітничої партії Курдистану (РПК) та її союзників, яких Анкара вважає терористичними організаціями.

Нагадаємо, до Європи для посилення НАТО прибуде десантна дивізія США

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