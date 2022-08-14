Президент Франції підписав протокол про приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО
Еммануель Макрон підписав від імені Франції ратифікаційний протокол про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, раніше ухвалений французьким парламентом
Про це повідомляє BFMTV з посилання на Єлисейський палац.
"Цей суверенний вибір Фінляндії та Швеції, двох європейських партнерів, зміцнить їхню безпеку перед лицем поточної загрози в їхньому безпосередньому сусідстві", - мовитьься в повідомленні офісу президента Франції.
Крім цього зазначається, що з огляду на можливості Швеції та Фінляндії йдеться про значний внесок у "колективну позицію та нашу європейську безпеку"
"Двадцять союзників вже ратифікували протоколи", - зазначила під час ухвалення французьким парламентом міністр закордонних справ Катрін Колонна.
Обом країнам потрібна ратифікація тридцяти держав-членів організації, щоб скористатися захистом статті 5 Статуту НАТО у разі нападу.
Однак Туреччина, член Атлантичного альянсу, погрожує "заморозити" процес, звинувачуючи дві скандинавські країни в доброзичливості до Робітничої партії Курдистану (РПК) та її союзників, яких Анкара вважає терористичними організаціями.
- Нагадаємо, до Європи для посилення НАТО прибуде десантна дивізія США
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