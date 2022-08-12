До Європи для посилення НАТО прибуде десантна дивізія США

Про це повідомляє у Twitter місія США при НАТО.

"Через 80 років повертається до Європи повітряно-десантна дивізія, відома як "Клекочучі орли". Це відбувається, щоб захистити східний фланг НАТО, заспокоїти наших союзників і стримати наших противників", - йдеться в повідомленні.

У місії додають, що після обіцянки міністра оборони США Ллойда Остіна, у низку країн НАТО спрямовують додаткові війська. У Румунію, Болгарію, Угорщину та Словаччину направлять 2400 солдатів 101 повітряно-десантної дивізії.

12 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що Білорусь провела перевірку готовності до застосування системи бойового управління й оповіщення збройних сил.

Амбасадорка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен переконана, що підтримка України німецьким суспільством та урядом є твердою, і прогнозує подальшу співпрацю.