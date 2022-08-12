До Європи для посилення НАТО прибуде десантна дивізія США
2400 солдатів 101-ї повітряно-десантної дивізії армії США дислокуватимуться у Румунії, Болгарії, Угорщині та Словаччині
Про це повідомляє у Twitter місія США при НАТО.
"Через 80 років повертається до Європи повітряно-десантна дивізія, відома як "Клекочучі орли". Це відбувається, щоб захистити східний фланг НАТО, заспокоїти наших союзників і стримати наших противників", - йдеться в повідомленні.
У місії додають, що після обіцянки міністра оборони США Ллойда Остіна, у низку країн НАТО спрямовують додаткові війська. У Румунію, Болгарію, Угорщину та Словаччину направлять 2400 солдатів 101 повітряно-десантної дивізії.
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