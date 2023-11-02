Президент Франції відвідав Узбекистан: обговорили уран та енергобезпеку

Про це пише BBC.

Це перший офіційний візит президента Франції до країни протягом останніх 30 років. Мірзієєв заявив про історичну значущість приїзду французького лідера.

Нещодавно Нігер припинив постачання урану до Франції. Узбекистан входить до топ-5 виробників урану, поступаючись лише Казахстану, де Макрон був перед своєю поїздкою до Узбекистану, Намібії, Канади та Австралії.

За підсумками переговорів Мірзієєв зустрівся з головою французької компанії Orano Клодом Імовеном. Orano - один із найбільших у світі виробників урану та ядерного палива. На зустрічі Мірзієєв обговорив із президентом французької компанії питання збільшення обсягів видобутку урану в Узбекистані.