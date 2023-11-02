Президент Франції відвідав Узбекистан: обговорили уран та енергобезпеку
Президент Франції Еммануель Макрон і президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв зустрілися в Самарканді і обговорили постачання урану та енергетичну безпеку
Про це пише BBC.
Це перший офіційний візит президента Франції до країни протягом останніх 30 років. Мірзієєв заявив про історичну значущість приїзду французького лідера.
Нещодавно Нігер припинив постачання урану до Франції. Узбекистан входить до топ-5 виробників урану, поступаючись лише Казахстану, де Макрон був перед своєю поїздкою до Узбекистану, Намібії, Канади та Австралії.
За підсумками переговорів Мірзієєв зустрівся з головою французької компанії Orano Клодом Імовеном. Orano - один із найбільших у світі виробників урану та ядерного палива. На зустрічі Мірзієєв обговорив із президентом французької компанії питання збільшення обсягів видобутку урану в Узбекистані.
- Нагадаємо, раніше Макрон відвідав Казахстан. Як раніше зазначало агентство Bloomberg, мета візиту Макрону до Казахстану та Узбекистану – зміцнення енергетичної безпеки Франції. Джерела видання розповіли, що французька влада хоче збільшити обсяг поставок урану з Казахстану та Узбекистану після втрати великого постачальника в особі Нігеру.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.26 Купівля 37.26Продаж 37.86
- EUR Купівля 39.49Продаж 40.38
- Актуальне
- Важливе