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Візит Макрона в Казахстан: Франція постачатиме системи ППО і претендує на будівництво АЕС

2 листопада, 2023 четвер
17:53
Світ Еммануель Макрон і Касим-Жомарт Токаєв

Президент Франції Емманюель Макрон здійснив візит у Казахстан, в ході якого було укладено шість великих контрактів

Про це повідомляє Форбс. Казахстан.

Під час переговорів президенти двох країн підписали шість контрактів у різних секторах: від викладання французької мови у казахстанських школах та виробництва вакцини від ящуру до будівництва вітроелектростанції та інвестицій у залізничну галузь.

Єлисейський палац також оголосив, що Франція поставить у Казахстан радарні системи протиповітряної оборони Ground Master 400 з метою зміцнення суверенітету країни

Крім того, за даними France24, французький енергетичний гігант EDF "є одним із кандидатів на проект першої атомної електростанції в Казахстані, який має бути підтверджений референдумом до кінця року".

Також у статті йдеться, що "Франція є п'ятим за величиною іноземним інвестором у Казахстані, випереджаючи Китай, головним чином через участь енергетичного гіганта TotalEnergies у масштабному проекті освоєння морського нафтового родовища Кашаган".

Радіолокаційна станція Ground Master 400 – зенітний радар з широким радіусом дії, який забезпечує виявлення цілей на різних висотах, аж до невеликих безпілотних літальних апаратів. Система розміщується в одному контейнері розміром із 20-футовий стандартний контейнер і важить менше ніж 10 тонн. Інструментальна дальність – 470 км, точність – 50 м.

  • У середу, 1 листопада, президент Франції Емманюель Макрон прибув до Казахстану, де зустрівся із колегою Касимом-Жомартом Токаєвим.
Казахстан
Франція
ППО
атомна енергетика
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