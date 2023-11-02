Візит Макрона в Казахстан: Франція постачатиме системи ППО і претендує на будівництво АЕС
Президент Франції Емманюель Макрон здійснив візит у Казахстан, в ході якого було укладено шість великих контрактів
Про це повідомляє Форбс. Казахстан.
Під час переговорів президенти двох країн підписали шість контрактів у різних секторах: від викладання французької мови у казахстанських школах та виробництва вакцини від ящуру до будівництва вітроелектростанції та інвестицій у залізничну галузь.
Єлисейський палац також оголосив, що Франція поставить у Казахстан радарні системи протиповітряної оборони Ground Master 400 з метою зміцнення суверенітету країни
Крім того, за даними France24, французький енергетичний гігант EDF "є одним із кандидатів на проект першої атомної електростанції в Казахстані, який має бути підтверджений референдумом до кінця року".
Також у статті йдеться, що "Франція є п'ятим за величиною іноземним інвестором у Казахстані, випереджаючи Китай, головним чином через участь енергетичного гіганта TotalEnergies у масштабному проекті освоєння морського нафтового родовища Кашаган".
Радіолокаційна станція Ground Master 400 – зенітний радар з широким радіусом дії, який забезпечує виявлення цілей на різних висотах, аж до невеликих безпілотних літальних апаратів. Система розміщується в одному контейнері розміром із 20-футовий стандартний контейнер і важить менше ніж 10 тонн. Інструментальна дальність – 470 км, точність – 50 м.
- У середу, 1 листопада, президент Франції Емманюель Макрон прибув до Казахстану, де зустрівся із колегою Касимом-Жомартом Токаєвим.
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