Макрон прибув до Казахстану і похвалив Токаєва за відмову стати на бік РФ щодо України
У середу, 1 листопада, президент Франції Еммануель Макрон прибув до Казахстану, де зустрівся із колегою Касимом-Жомартом Токаєвим
Про це пише Reuters.
Зазначається, що візит Макрона в Казахстан відбувся в рамках першого етапу поїздки до країн Центральної Азії.
На зустрічі з президентом Токаєвим французький лідер висловив комплімент Казахстану за відмову стати на бік Москви щодо України. Макрон також уточнив, що країни підписали декларацію про наміри щодо партнерства в галузі рідкісноземельних та рідкісних металів.
"Я ні в якому разі не недооцінюю геополітичні труднощі, тиск, який дехто може чинити на вас. Франція цінує шлях, яким ви йдете для своєї країни, відмовляючись бути васалом будь-якої влади та прагнучи будувати численні та збалансовані відносини з різними країнами", - сказав Макрон Токаєву.
Казахстанський лідер водночас назвав цей візит історичним.
Reuters наголошує, що Казахстан, як і Узбекистан, куди далі їде Макрон, відмовилися визнати анексію Росією українських територій і пообіцяли дотримуватися санкцій Заходу проти Москви. Водночас каїни називають як Росію, так і західні країни своїми стратегічними партнерами.
- У вересні президент Казахстану заявив, що його країна підтримує рішення ЄС щодо санкцій проти Росії за агресію щодо України і не дасть Москві можливість їх обійти, також виступає за мирні переговори.
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