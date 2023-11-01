Макрон прибув до Казахстану і похвалив Токаєва за відмову стати на бік РФ щодо України

Про це пише Reuters.

Зазначається, що візит Макрона в Казахстан відбувся в рамках першого етапу поїздки до країн Центральної Азії.

На зустрічі з президентом Токаєвим французький лідер висловив комплімент Казахстану за відмову стати на бік Москви щодо України. Макрон також уточнив, що країни підписали декларацію про наміри щодо партнерства в галузі рідкісноземельних та рідкісних металів.

"Я ні в якому разі не недооцінюю геополітичні труднощі, тиск, який дехто може чинити на вас. Франція цінує шлях, яким ви йдете для своєї країни, відмовляючись бути васалом будь-якої влади та прагнучи будувати численні та збалансовані відносини з різними країнами", - сказав Макрон Токаєву.

Казахстанський лідер водночас назвав цей візит історичним.

Reuters наголошує, що Казахстан, як і Узбекистан, куди далі їде Макрон, відмовилися визнати анексію Росією українських територій і пообіцяли дотримуватися санкцій Заходу проти Москви. Водночас каїни називають як Росію, так і західні країни своїми стратегічними партнерами.