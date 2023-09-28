Токаєв у Німеччині: Казахстан дотримується санкцій проти РФ та виступає за мирні переговори щодо України
Казахстан підтримує рішення ЄС щодо санкцій проти Росії за агресію щодо України і не дасть Москві можливість їх обійти, також виступає за мирні переговори
Про це президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва заяву на брифінгу в Німеччині, повідомляє РБК-Україна.
"Будемо дотримуватись санкційному режиму. В нас є контакти з відповідними організаціями щодо цього і будь-яких побоювань німецької сторони щодо дій для обходу обмежень проти РФ, мені здається, не повинно бути", - заявив Токаєв.
Голова Казахстану торкнувся і теми війни в Україні й заявив, що Казахстан виступає за негайне припинення військових дій та мирні переговори в рамках статуту ООН.
"Я сьогодні заявляв пану канцлеру, що ситуація дуже серйозна. Що російська сторона та українська сторона готові до переговорів, але платформа до переговорів поки не ясна. Настає ера мудрої дипломатії. Потрібно припиняти взаємні звинувачення та вести розумні переговори", - сказав Токаєв.
- Нагадаємо, у Казахстані хочуть заборонити продаж товарів із символами Z, V й ПВК Вагнера.
- Також Казахстан заблокував сайт російського пропагандистського каналу "Царьград" за екстремізм.
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