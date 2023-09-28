Токаєв у Німеччині: Казахстан дотримується санкцій проти РФ та виступає за мирні переговори щодо України

Про це президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва заяву на брифінгу в Німеччині, повідомляє РБК-Україна.

"Будемо дотримуватись санкційному режиму. В нас є контакти з відповідними організаціями щодо цього і будь-яких побоювань німецької сторони щодо дій для обходу обмежень проти РФ, мені здається, не повинно бути", - заявив Токаєв.

Голова Казахстану торкнувся і теми війни в Україні й заявив, що Казахстан виступає за негайне припинення військових дій та мирні переговори в рамках статуту ООН.

"Я сьогодні заявляв пану канцлеру, що ситуація дуже серйозна. Що російська сторона та українська сторона готові до переговорів, але платформа до переговорів поки не ясна. Настає ера мудрої дипломатії. Потрібно припиняти взаємні звинувачення та вести розумні переговори", - сказав Токаєв.