У Казахстані хочуть заборонити продаж товарів із символами Z, V й ПВК Вагнера
Органи державної влади спільно з Генеральною прокуратурою Казахстану розробляють правові основи для заборони продажу товарів із символами російських окупантів
Про це повідомляє казахстанське видання NUR.
"У 2022 році в Казахстані почали збільшуватись випадки демонстрації символіки Z або V на одязі, іграшках, транспортних засобах у зв'язку з початком російсько-українського конфлікту", - повідомив прокурор.
Крім цього, у країні побільшало реклами та товарів, зокрема дитячих, з висловами "Армія Росія" та іншими, які, на думку прокурорів, викликають неоднозначну реакцію в суспільстві.
У зв'язку з цим прокуратура запропонувала уряду заборонити виготовлення, зберігання, ввезення, перевезення та поширення на території країни товарів із символами, що використовуються у збройних конфліктах проти суверенітету та політичного режиму іншої держави.
- Нагадаємо, 23 березня депутати Сейму Литви запропонували прирівняти георгіївську стрічку та символ "Z" до нацистських та комуністичних.
- 25 березня повідомлялося, що в окремих федеральних землях Німеччині розпочали штрафувати за публічне використання російського окупаційного символу "Z".
- 29 березня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ запровадити кримінальну відповідальність за використання символу "Z", під яким російські окупанти знищують українські міста.
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