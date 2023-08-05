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У Казахстані хочуть заборонити продаж товарів із символами Z, V й ПВК Вагнера

5 серпня, 2023 субота
10:37
Світ символ Z

Органи державної влади спільно з Генеральною прокуратурою Казахстану розробляють правові основи для заборони продажу товарів із символами російських окупантів

Про це повідомляє казахстанське видання NUR.

"У 2022 році в Казахстані почали збільшуватись випадки демонстрації символіки Z або V на одязі, іграшках, транспортних засобах у зв'язку з початком російсько-українського конфлікту", - повідомив прокурор.

Крім цього, у країні побільшало реклами та товарів, зокрема дитячих, з висловами "Армія Росія" та іншими, які, на думку прокурорів, викликають неоднозначну реакцію в суспільстві.

У зв'язку з цим  прокуратура запропонувала уряду заборонити виготовлення, зберігання, ввезення, перевезення та поширення на території країни товарів із символами, що використовуються у збройних конфліктах проти суверенітету та політичного режиму іншої держави.

Росія
Казахстан
нацизм
Війна з Росією
окупанти
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