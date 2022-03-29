Кулеба закликав світ прирівняти рашистський символ "Z" до свастики
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ запровадити кримінальну відповідальність за використання символу "Z", під яким російські окупанти знищують українські міста
Про це Кулеба написав у twitter.
За словами міністра, "Z" означає російські військові злочини, розбомблені міста, тисячі вбитих українців.
"Я закликаю всі держави криміналізувати використання символу "Z" як спосіб публічної підтримки загарбницької війни Росії проти України. "Z" означає російські військові злочини, розбомблені міста, тисячі вбитих українців. Громадська підтримка цього варварства має бути заборонена", - написав Кулеба.
- Нагадаємо, 23 березня депутати Сейму Литви запропонували прирівняти георгіївську стрічку та символ "Z" до нацистських та комуністичних.
- 25 березня повідомлялося, що в окремих федеральних землях Німеччині розпочали штрафувати за публічне використання російського окупаційного символу "Z".
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