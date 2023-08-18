Казахстан заблокував сайт російського пропагандистського каналу "Царьград" за екстремізм
Відтепер, через розпалювання ворожнечі, у Казахстані заблоковано російський пропагандистський сайт "Царьград"
Про це повідомляє КазТАГ.
"На сайті "Царьград" були виявлені матеріали, спрямовані на порушення негативного суспільного резонансу та розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Розміщення подібних матеріалів суперечить вимогам законодавства", - йдеться у заяві міністерства інформації та суспільного розвитку Казахстану.
Станом на четвер, 17 серпня, під час повторного моніторингу встановлено, що дані матеріали, які порушують законодавство Казахстану, власником інтернет-ресурсу не видалено.
"При цьому у разі усунення інтернет-ресурсами tsargrad.tv та kz.tsargrad.tv порушень законодавства Казахстану - доступ до них буде відновлено. У питаннях дотримання вимог законодавства Казахстану міністерство завжди дотримується позиції налагодження конструктивного діалогу та налагодження співпраці з адміністраціями інтернет-ресурсів", - наголошується в повідомленні.
Засновник пропагандистського ресурсу "Царьград" вже відреагував на рішення Казахстану.
"І знаєте чому нас заборонили? За "пропаганду екстремізму"! Є й посилання конкретні публікації. Поки ми будемо соромитись власної історії, доки російська імперія не стане символом нашого тріумфу в офіційній риториці так і буде. Колишні наші провінції, які здобули освіту, високу російську культуру... населення, яких коштом природних російських областей рясно фінансувалося, і при Імперії і при Союзі - так і будуть корчити з себе суверенні держави. Ми, канал російської православної більшості, не залишимо своїх, російських людей, де б вони не жили, і ніколи не дозволимо знущатися з великого російського народу", - йдеться у заяві російської сторони.
- 5 серпня повідомлялось, що органи державної влади спільно з генпрокуратурою Казахстану розробляють правові основи для заборони продажу товарів із символами російських окупантів - Z, V й ПВК Вагнера.
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