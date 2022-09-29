Президент Франції закликав Норвегію допомогти обмежити ціни на газ

Про це повідомляє Le Figaro.

28 вересня Президент Франції Емманюель Макрон закликав Норвегію, яка є сьогодні найбільшим постачальником газу в Європі, "посилити свої дії" для боротьби зі стрімким зростанням цін на газ, викликаних війною в Україні та газовим шантажем Москви.

Відомо, що Макрон під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре "привітав зусилля Норвегії збільшити свій експорт і таким чином сприяти зменшенню залежності Європи від російських вуглеводнів". А також закликав її посилювати свої дії для боротьби з підвищенням цін на енергоносії в Європі.

Розмова лідерів двох країн зосередилася також на проведенні в Празі 6 жовтня першого засідання Європейської політичної спільноти, яка була ініційована Макроном ще в травні і яка має на меті забезпечити регулярний міжурядовий діалог між державами-членами Європейського Союзу та іншими країнами: Україною, Британією, Туреччиною, Норвегією тощо.

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що дипломатичні зусилля президента Франції Емманюеля Макрона у відповідь на війну в Україні були провальними та шкідливими для Києва

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