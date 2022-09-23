Про це він заявив у інтерв’ю французькому виданню Le Point.

Ексгенсек НАТО також сказав, що зусилля Макрона не стали успіхом.

"Макрон здивував нас на початку кризи своєю, м'яко кажучи, унікальною та критичною заявою про те, що Путіна не можна принижувати, і запропонував вихід. Такі заяви були катастрофічними та глибоко шкідливими", - додав він.

За словами Расмуссена, для Росії є лише один вихід - вивести війська за межі України.

"Він послабив міжнародну згуртованість, і я думаю, що він зараз шкодує про це і намагається повернути ініціативу", - підкреслив Андерс Фог Расмуссен.

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Він також вважає, що військова допомога Франції Україні є недостатньою:

"Франція розчаровує, коли йдеться про військову допомогу Києву. Природно, вона надала важке озброєння (гармати, протитанкові ракети), але цього мало", - сказав ексгенсек Альянсу, підкресливши, що Франція є домінантною військовою силою в ЄС і країною з найпотужнішою збройовою промисловістю в Європі.

21 вересня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни, які відмовляються стати на бік України у війні проти Росії, є "співучасниками" нового російського імперіалізму

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