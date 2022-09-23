Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон в інтерв'ю СNN.

Президент Франції зазначив, що спочатку Путін вирішив перекинути відповідальність за початок вторгнення на НАТО.

Кілька місяців тому Володимир Путін передав повідомлення: "Я піддався агресії з боку НАТО, вони спровокували ситуацію і я просто відреагував". Тепер всім ясно, що лідер, який вирішив почати війну, лідер, який вирішив піти на ескалацію - це президент Путін", - сказав Макрон.

Говорячи про причини поведінки російського президента, Макрон зазначив, що він не може знайти розумного пояснення.

"Я не маю раціонального пояснення", - сказав він, назвавши вторгнення "стратегією інтервенції Німеччини" і "наслідком після Covid-19" через ізоляцію Путіна під час пандемії.

Окремо Макрон прокоментував указ Міноборони Росії про проведення часткової мобілізації у країні.

Він назвав це рішення "помилкою і втраченою можливістю стати на шлях миру".

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков завив, що у засекреченому пункті указу російського диктатора йдеться про кількість мобілізованих.

22 вересня глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Росія обрала шлях конфронтації, оголосивши часткову мобілізацію, підтримавши організацію незаконних референдумів на окупованих територіях Україн

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