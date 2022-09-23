Рішення розпочати війну в Україні могло бути спровоковане наслідками ізоляції Путіна після COVID-19, - Макрон
Рішення розпочати повномасштабне вторгнення Росії в Україну могло стати наслідком ізоляції російського президента Володимира Путіна після COVID-19
Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон в інтерв'ю СNN.
Президент Франції зазначив, що спочатку Путін вирішив перекинути відповідальність за початок вторгнення на НАТО.
Кілька місяців тому Володимир Путін передав повідомлення: "Я піддався агресії з боку НАТО, вони спровокували ситуацію і я просто відреагував". Тепер всім ясно, що лідер, який вирішив почати війну, лідер, який вирішив піти на ескалацію - це президент Путін", - сказав Макрон.
Говорячи про причини поведінки російського президента, Макрон зазначив, що він не може знайти розумного пояснення.
"Я не маю раціонального пояснення", - сказав він, назвавши вторгнення "стратегією інтервенції Німеччини" і "наслідком після Covid-19" через ізоляцію Путіна під час пандемії.
Окремо Макрон прокоментував указ Міноборони Росії про проведення часткової мобілізації у країні.
Він назвав це рішення "помилкою і втраченою можливістю стати на шлях миру".
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