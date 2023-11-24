Президент Латвії Рінкевичс прибув до України та зустрівся із Зеленським
В Україну у п'ятницю, 24 листопада, прибув президент Латвії Едгарс Рінкевичс: він відвідав Чернігівщину та зустрівся з Зеленським у Києві
Про це повідомив президент Зеленський.
"Латвія допомагає Україні, нашому народу, нашим воїнам від перших годин повномасштабної війни. Внесок Латвії – один із найбільш вагомих. Сьогодні поінформував пана Президента Латвії про ситуацію на полі бою, наші можливості та оборонні потреби України", - йдеться в повідомленні.
Президенти також обговорили можливості організації сталого постачання в Україну та виробництва необхідних снарядів і зброї. Зеленський звернувся до Рінкевичса щодо можливості передачі Україні броньованої техніки для евакуації поранених військових із поля бою.
"Розглянули й можливості посилення нашої ППО, зокрема на фронті, щоб дати більше можливостей руху для наших воїнів, а також у прибережній зоні Чорного моря: це дасть більше сили нашій економіці", - додав президент України.
Зеленський подякував народові Латвії за надану підтримку.
Президент Рінкевичс зазначив, що також побував на Чернігівщині. Там він відвідав проєкти реконструкції, які фінансує Латвія.
"Під час моєї поїздки в Україну я відвідав проєкти реконструкції, які фінансує Латвія в Чернігівській області, зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і обговорив подальшу двосторонню допомогу та допомогу ЄС/НАТО. Латвія є і завжди буде вірним прихильником і другом України в її боротьбі за свободу", - написав він у соцмережі X.
- Раніше президент Латвії Едгар Рінкевичс заявив, що якщо в ЄС не вистачає боєприпасів та обладнання для допомоги Україні, то його потрібно закупити за кордоном і надати українській армії.
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