Президент Латвії Рінкевичс прибув до України та зустрівся із Зеленським

Про це повідомив президент Зеленський.

"Латвія допомагає Україні, нашому народу, нашим воїнам від перших годин повномасштабної війни. Внесок Латвії – один із найбільш вагомих. Сьогодні поінформував пана Президента Латвії про ситуацію на полі бою, наші можливості та оборонні потреби України", - йдеться в повідомленні.

Президенти також обговорили можливості організації сталого постачання в Україну та виробництва необхідних снарядів і зброї. Зеленський звернувся до Рінкевичса щодо можливості передачі Україні броньованої техніки для евакуації поранених військових із поля бою.

"Розглянули й можливості посилення нашої ППО, зокрема на фронті, щоб дати більше можливостей руху для наших воїнів, а також у прибережній зоні Чорного моря: це дасть більше сили нашій економіці", - додав президент України.

Зеленський подякував народові Латвії за надану підтримку.

Президент Рінкевичс зазначив, що також побував на Чернігівщині. Там він відвідав проєкти реконструкції, які фінансує Латвія.

"Під час моєї поїздки в Україну я відвідав проєкти реконструкції, які фінансує Латвія в Чернігівській області, зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і обговорив подальшу двосторонню допомогу та допомогу ЄС/НАТО. Латвія є і завжди буде вірним прихильником і другом України в її боротьбі за свободу", - написав він у соцмережі X.