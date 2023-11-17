Президент Латвії порадив ЄС, як впоратися з нестачею боєприпасів для України

Про це повідомляє Politico.

"Ми давно виступаємо за те, що якщо не вистачає боєприпасів або не вистачає обладнання в ЄС, то давайте закупимо їх десь в іншому місці і віддамо Україні", — сказав Рінкевичс.

Він підкреслив, що на цей момент дуже важливо, щоб Україна продовжувала боротися проти агресії РФ і отримувала всі необхідні для цього засоби, які їй потрібні.

Рінкевичс наголосив, що нинішня головна проблема ЄС полягає "не стільки у видатках на оборону, ми їх збільшуємо, скільки в тому, де ви насправді можете знайти обладнання для поповнення своїх запасів, щоб переозброїти свої сили оборони".

Він чітко окреслив розуміння того, що війна в Україні триватиме довше, ніж можна було передбачити півтора року тому, тому ЄС потрібно нарощувати можливості й серйозно ставитися до роботи європейської оборонної промисловості.

Президент Латвії зазначив, що також стурбований тим, що проблеми в ЄС можуть вплинути на США, де допомога Україні також постає перед політичними труднощами.

"Мене дещо турбує, коли я розмовляю з американцями. Вони живуть під враженням, що Європа дає недостатньо, хоча ми фактично витрачаємо більше на Україну, якщо поєднати військові та всі види програм, ніж Сполучені Штати", – сказав Рінкевичс.

Він вважає, що якщо Європа буде не в змозі виробляти достатньо боєприпасів або надавати достатню фінансову підтримку Україні, це матиме негативний вплив на дебати в США.