Президент Латвії порадив ЄС, як впоратися з нестачею боєприпасів для України
Президент Латвії Едгар Рінкевичс заявив, що якщо в ЄС не вистачає боєприпасів та обладнання для допомоги Україні, то його потрібно закупити за кордоном й надати українській армії
Про це повідомляє Politico.
"Ми давно виступаємо за те, що якщо не вистачає боєприпасів або не вистачає обладнання в ЄС, то давайте закупимо їх десь в іншому місці і віддамо Україні", — сказав Рінкевичс.
Він підкреслив, що на цей момент дуже важливо, щоб Україна продовжувала боротися проти агресії РФ і отримувала всі необхідні для цього засоби, які їй потрібні.
Рінкевичс наголосив, що нинішня головна проблема ЄС полягає "не стільки у видатках на оборону, ми їх збільшуємо, скільки в тому, де ви насправді можете знайти обладнання для поповнення своїх запасів, щоб переозброїти свої сили оборони".
Він чітко окреслив розуміння того, що війна в Україні триватиме довше, ніж можна було передбачити півтора року тому, тому ЄС потрібно нарощувати можливості й серйозно ставитися до роботи європейської оборонної промисловості.
Президент Латвії зазначив, що також стурбований тим, що проблеми в ЄС можуть вплинути на США, де допомога Україні також постає перед політичними труднощами.
"Мене дещо турбує, коли я розмовляю з американцями. Вони живуть під враженням, що Європа дає недостатньо, хоча ми фактично витрачаємо більше на Україну, якщо поєднати військові та всі види програм, ніж Сполучені Штати", – сказав Рінкевичс.
Він вважає, що якщо Європа буде не в змозі виробляти достатньо боєприпасів або надавати достатню фінансову підтримку Україні, це матиме негативний вплив на дебати в США.
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