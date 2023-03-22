Президент Литви анонсував новий пакет військової допомоги Україні: подробиці
Президент Литви Ґітанас Науседа повідомив, що його країна готує новий пакет військової допомоги Україні, куди зокрема увійдуть антидрони
Про це він написав у Twitter.
"Найближчими місяцями Литва надішле антидрони, зброю, боєприпаси, забезпечить військову підготовку і продовжуватиме запрошувати союзників також активізувати свої зусилля", – заявив Науседа.
Він додав, що наразі підтримка України становить понад 1,2% ВВП Литви.
- У Литві розпочалися курси для українських саперів.
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